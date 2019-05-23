ما دور رئاسة أمن الدولة بالسعودية في مسلسل ”العاصوف“؟ (فيديو)

لفت انتباه مشاهدي المسلسل السعودي ”العاصوف“ الذي يعرض حاليا جزؤه الثاني في رمضان، شكر خاص لرئاسة أمن الدولة بالمملكة، في مقدمة كل حلقة.

وكشف بطل المسلسل والمشرف العام على العمل الفنان السعودي ناصر القصبي، خلال برنامج ”مجموعة إنسان“ على قناة ”ام بي سي“، فجر الخميس جزءًا من كواليس العاصوف، بينها الدور الذي لعبته رئاسة أمن الدولة في العمل الدرامي الأكثر مشاهدة في السعودية خلال رمضان.

وردّا على سؤال لمقدم البرنامج علي العلياني عن تعاطي أمن الدولة مع فريق العمل، وعن فتحهم لبعض الملفات الأمنية، قال القصبي إن الجهاز الأمني قدم دعمًا وتعاونًا غير محدود للمسلسل، عبر توفير المعلومات السرّية والأرشيفية الموثقة.

ناصر القصبي : شكر كبير لكل العاملين في أمن الدولة لدعمهم لنا.#مجموعة_انسان#العاصوف_في_مجموعة_انسان pic.twitter.com/vuX94GCY3U — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 22, 2019

وأضاف أن ضيق الوقت لم يسمح بالاطلاع على كل أوراق ملف اقتحام الحرم خاصة، لكنّه أشار إلى اجتماعات متوالية مع فريق من رئاسة أمن الدولة مكّن من الحصول على تفاصيل كثيرة ودقيقة، وأجاب على أسئلة مهمة في الحقبة التاريخية التي يغطيها العمل.

يذكر أن مسلسل ”العاصوف“ مأخوذ عن رواية الكاتب السعودي الراحل عبدالرحمن الوايلي (بيوت من تراب)، ومن إخراج السوري المثنى صبح، ومشاركة كوكبة من نجوم الفن السعودي، مثل عبدالله السناني وحبيب الحبيب.

ويتحدث المسلسل عن حقبة مفصلية في تاريخ السعودية، وهي حقبة السبعينيات التي ظهر في نهايتها نشاط لافت للتيار الديني فيما يُعرف بـ“الصحوة الدينية“ التي فرضت سطوة لرجال الدين على الحياة الاجتماعية في البلاد.