الفنانة صابرين تنفعل على الهواء وتؤكد: لست ملتزمة بالحجاب

أكدت الفنانة المصرية صابرين، أنها غير ملتزمة بالحجاب، رغم أنها ترتديه في مسلسلاتها ولقاءاتها.

جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية ببرنامج ”شيخ الحارة“، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر قناة ”القاهرة والناس“.

وانفعلت صابرين، خلال اللقاء، حيث بدأت في الحديث عن سر الهجوم عليها بسبب ”الباروكة“ التي ترتديها خلال أعمالها الفنية، وتسببت في إثارة الجدل عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب توجيه بسمة وهبة، مقدمة البرنامج، سؤالًا لها هو ”هل أنتِ محجبة ولابسة باروكة؟“، فقالت لها: ”إنتي مالك، لابسة اللي لبساه“.

وأضافت: ”أنا مش محجبة وده لوك جديد ولو النهاردة عاملة شعري كنت بينت لكم قصة شعري“.