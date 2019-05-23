فريق عمل ”العاصوف“ يوضح حقيقة غلق الحرم المكي لتصوير أحد المشاهد

أكد فريق عمل مسلسل ”العاصوف“ أن قناة ”أم بي سي“ لم تغلق الحرم المكي من أجل تصوير أحد المشاهد.

جاء ذلك خلال استضافة فريق العمل من قبل الإعلامي السعودي علي العلياني، في برنامجه ”مجموعة إنسان“، فريق عمل مسلسل ”العاصوف“.

وأكد فريق العمل أن ”الأقاويل المتداولة في هذا الأمر غير دقيقة“.

من ناحيته، قال الفنان السعودي ناصر القصبي، إن ”فكرة مسلسل العاصوف، بدأت على أنها ستتم عبر أجزاء، ولم يكونوا على علم بما سيقدمونه خلال تلك الأجزاء، حتى عملوا ورشة فنية، وبدأوا في استعراض المرحلة التي قبل السبعينيات، التي تعمل على تشويق الجمهور بالحنين إلى الماضي، ومعرفة عادات وتقاليد أجدادهم“.

وأضاف القصبي أنه ”لم يكن يتخيل تجسيد أحد لشخصية جهيمان، المرتبطة بأحداث العملية الإرهابية على الحرم، لكونها قصة مُغيبة وغير معروفة على مدار سنوات طويلة“.

وأشار إلى أنه ”من المحتمل أن يكون هناك جزء ثالث لمسلسل العاصوف، ولكن هناك ترتيبات، إذ إن نص الجزء الثالث غير مكتمل حتى الآن، ويتم العمل على اختيار بدايته ونهايته، حتى يخرج أكثر تشويقًا“.

من جانبها، قالت الفنانة ريم عبدالله، إن ”مسلسل العاصوف أخذ كل وقتها، وجعلها تتأنى في اختيار أعمالها الجديدة“.

وأشارت إلى أنها ”كانت ملتزمة بعملين في العام، واحد تراجيدي والآخر كوميدي، إلا أن العاصوف أبطل التزامها وجعلها تصب تركيزها التام عليه“.