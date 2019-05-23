بالفيديو.. ”خطأ فني“ في مشهد من مسلسل ”العاصوف 2“

عرض عدد من متابعي المسلسل السعودي ”العاصوف“ مشهدًا من إحدى حلقاته، قالوا إنه يتضمن خللًا فنيًّا ضمن أخطاء أقر بوجودها مخرج المسلسل السوري المثنى صبح.

والمشهد مأخوذ من الحلقة رقم 17 من الجزء الثاني للمسلسل، والتي تم بثها مساء الأربعاء، وتوثق بعض أحداث اقتحام الحرم المكي التي جرت قبل نحو 4 عقود.

وفي المشهد يقوم أحد أتباع قائد جماعة اقتحام الحرم المكي، جهيمان العتيبي، بإطلاق النار على رأس أحد المحتجزين في الحرم، ليتطاير الدم بفعل الرصاصة التي اخترقت طاقية رأسه البيضاء دون أن يظهر عليها أي تغيير.

#العاصوف_في_مجموعة_انسان

مع التحية لطاقم العمل عندكم تكفون اسألوا المخرج كيف الطلقه ماخرقت الطاقية ???????? pic.twitter.com/ur4UgnmC3q — A7mdove (@a7mdove11) ٢٢ مايو ٢٠١٩

وأقر مخرج المسلسل، المثنى صبح، في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي علي العلياني، فجر الخميس، بوجود بعض الهفوات في المسلسل، لكنه أثنى على فريق العمل وقال إنهم بذلوا جهوداً كبيرة وأنفقوا ميزانية ضخمة لإظهار الأحداث كما لو كانت في حينها قبل 40 عاماً.

ومسلسل ”العاصوف“ مأخوذ عن رواية الكاتب السعودي الراحل عبدالرحمن الوايلي (بيوت من تراب)، وبطولة الفنان ناصر القصبي ومشاركة كوكبة من نجوم الفن السعودي، مثل عبدالله السناني وحبيب الحبيب وريم عبدالله.

ويتحدث المسلسل عن حقبة مفصلية في تاريخ السعودية، وهي حقبة السبعينيات التي ظهر في نهايتها نشاط لافت للتيار الديني فيما يُعرف بـ“الصحوة الدينية“ التي فرضت سطوة لرجال الدين على الحياة الاجتماعية في البلاد.

ويستقطب المسلسل نسب مشاهدة عالية تنعكس من خلال النقاش الواسع في مواقع التواصل الاجتماعي حول كل حلقة من حلقاته عقب نهايتها، فيما يقول بعض المشاهدين إنه يتضمن بعض الأخطاء البسيطة لكونه يرجع لحقبة بعيدة تغيرت الحياة خلالها في المملكة بشكل جذري.