أحمد فهمي يرد على انتقادات متابعيه بشأن ”الجمهور الذكي“

اعتاد الفنان المصري، أحمد فهمي، الدخول في صراعات مع بعض جمهوره، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ و“تويتر“، كان أغلبها؛ بسبب خوض البعض في سيرة مخطوبته الفنانة هنا الزاهد، فكان البعض الآخر يحترم غيرة ”فهمي“ عليها، وظلّ هكذا في عراك مستمر، مع استخدام ألفاظ خارجة في الشتائم، حتى وصل الأمر لعدم تحمله انتقاد عمل من أعماله الفنية، ومواصلة الهجوم المتكرر على متابعيه.

ونشر ”فهمي“، صورة من الحلقة الـ16، لمسلسل ”الواد سيد الشحات“، بصحبة فريق العمل كل من بيومي فؤاد ومحمد عبدالرحمن، والذي لاقى ترحيبًا واسعًا من قبل متابعي ”فهمي“، وانتقد عدد آخر من متابعيه مستوى الأداء الفني في الحلقة والمسلسل.

وعلّق أحد متابعي ”فهمي“، قائلًا: ”شوفت فيديو لمسلسل الواد سيد الشحات.. مشهد كده كابتن ماجد وبسام ومش عارف إزاي المسلسل متصنف كوميدي.. وجرافيكس تعبانة جدًا.. طيب الكاتب.. المخرج.. المنتج.. طاقم العمل كله راضيين عن نفسهم وهما بيعملوا الهبل ده!.. محسوبين علينا ممثلين كوميديين والله“.

وكان رد ”فهمي“ قاسيًا“، وتسبب في اشتعال التعليقات السلبية عليه، وعلى المسلسل، بعدما قال: ”لا هو حضرتك الجرافيكس مقصود تبقى بالمستوى دا عشان الإفيه.. المشهد دا مكسر الدنيا.. فأنا آسف آسف جدًا واضح أن دمك تقيل جدًا ومش فاهم هزار خالص.. أرجوك متشوفليش حاجة خالص.. ربنا يكتبلنا الجمهور الذكي بس.. كل سنة وأنت طيب“.

وانقسم جمهور ”فهمي“ ما بين مؤيد ومعارض، بعد رده العنيف على أحد متابعيه، واستخدامه لفظ ”ربنا يكتبلنا الجمهور الذكي بس“، وانتقد البعض مسلسل فهمي قائلين: ”كمية التفاهة اللي في مسلسل الواد سيد الشحات بتخليني اطمن أن الدنيا لسه بخير“، فيما أثنى العديد على الحلقة، قائلين: ”الحلقة 16 فيها كمية كوميديا وضحك ما حصلتش.. يعني تخيل معايا قاعدة تمثيل لمشاهد بس بشكل كوميدي من إبراهيم الأبيض والكابتن ماجد وعبدالمنعم مدبولي وكمان هوجان كل ده في حلقة واحدة.. كان نفسي الحلقة ما تخلصش“.

ومن جهته، قال أحمد فهمي، إنه لم يقصد التجريح في شخص بعينه، بقوله ”ربنا يكتبلنا الجمهور الذكي بس“، مشيرًا إلى أنه يتابع بحرص آراء الجمهور على أعماله، ولديه متعة أيضًا في استطلاع رأيهم بشكل مستمر، إلا أن ردّه جاء على انتقاد أحدهم للحلقة الـ16، التي أعجبت الملايين على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، ما جعله يخرج عن شعوره في الرد، الذي لا يقصد به إهانة أو تجريحًا، بقدر توصيل رسالة بعدم النقد الهدّام، لمجرد رؤية صورة وعدم مشاهدة الحلقة.

وأضاف فهمي، لـ“إرم نيوز“، أنه يحترم كل جمهوره، عدا سليط اللسان، الذي يخوض في الأهل والأعراض، فإنه لا يستطيع السكوت أو تغاضي الأمر، مشيرًا إلى أن أهله وذويه لا يحبون فيه تلك الصفة، لكنه لا يشعر بنفسه وهو يعلق لأحد بسوء، لمجرد أن يخوض في عائلته أو خطيبته أو شخصه، بلفظ سيء، منوّهًا بأنه لا يهاجم المتابعين لمجرد انتقادهم أعماله، فهو يقبل النقد، ولكن ليس النقد الهدّام، غير المبني على أية رؤية.

ولفت إلى أنه سعيد للغاية بردود أفعال المتابعين على حلقات مسلسل ”الواد سيد الشحات“، ومشاركتهم لصور من المسلسل، مؤكدًا أن هناك فضلًا كبيرًا لصديقه وزميله الفنان محمد عبدالرحمن، في نجاح المسلسل، وأنه رصد ذلك من خلال تعليقات الجمهور التي حدّدت دور كل واحد منهم في إنجاح المسلسل، حتى إنه رأى العديد من الآراء المطالبة بمزيد من مشاركة الثلاثي المشارك بـ“الواد سيد الشحات“.