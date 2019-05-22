حورية فرغلي تكشف موقفها من الخطأ المثير للجدل في ”مملكة الغجر“ (صور)

كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي، موقفها من الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، بسبب وجود خطأ في أحد المشاهد بمسلسلها الرمضاني ”مملكة الغجر“.

وقالت حورية في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“: ”خطأ استخدام منظار المعدة في الكشف على عيني بأحد مشاهد المسلسل، غير مقصود تمامًا، وبالتأكيد لست مسؤولة عنه“.

وأضافت: ”قد يكون الأمر نتيجة الاستعجال وعدم الاستعانة بطبيب متخصص لتصوير المشهد بالشكل الأمثل، لست طبيبة لكي أفرق بين منظار المعدة والمعدات الخاصة بكشف العيون“.

وتابعت: ”البعض يتصيد الأخطاء للسخرية من الفنانين وصناع الأعمال الفنية، في حين يتجاهلون الجهد المبذول سواء من الممثلين أو المخرجين والمصورين“.

وأردفت: ”الخطأ وارد في الأمور الجانبية التي لا تؤثر على سير الأحداث ومنطقيتها، وبالتالي التركيز معها يفسد متعة المشاهدة ويقلل من قيمة العمل“.

واختتمت الفنانة المصرية: ”أدعو متصيدي الأخطاء البسيطة كهذه، إلى التركيز مع القصة والأحداث، وإذا وقع خطأ طبي فالاعتذار واجب، رغم أنني لست المسؤولة عنه بالتأكيد“.

وكان متصفحو السوشيال ميديا قد تداولوا صورًا من المشهد الذي ظهرت فيه حورية فرغلي وهي تخضع لكشف طبي بـ“منظار معدة“، وسادت حالة من السخرية، من المسلسل، بسبب عدم استعانته بطبيب مختص في المشهد قبل تجسيده.