وفاة أريج شقيقة الفنانة نيرمين محسن

وفاة أريج شقيقة الفنانة نيرمين محسن

المصدر: فريق التحرير

أعلنت الفنانة السعودية نيرمين محسن عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة شقيقتها أريج الزهراني.

وأوضحت نيرمين عبر منشور لها في ”إنستغرام“ و“تويتر“، أن ”شقيقتها الوحيدة أريج توفَّت عن 28 عامًا، إثر جلطة دماغية“، دون أن تخوض في مزيد من التفاصيل.

وتشارك الفنانة نيرمين محسن في الجزء الثاني من مسلسل ”العاصوف“، إذ تلعب دور ابنة الممثل عبدالعزيز السكيرين.

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