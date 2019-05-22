وفاة أريج شقيقة الفنانة نيرمين محسن

أعلنت الفنانة السعودية نيرمين محسن عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة شقيقتها أريج الزهراني.

وأوضحت نيرمين عبر منشور لها في ”إنستغرام“ و“تويتر“، أن ”شقيقتها الوحيدة أريج توفَّت عن 28 عامًا، إثر جلطة دماغية“، دون أن تخوض في مزيد من التفاصيل.

أدعولها كثير فقيدة روحي أختي وشقيقتي الوحيدة أريج الزهراني عن عمر 28 عام اثر جلطة دماغية الله يرحمها ويغفرلها ويجعل مثواها الجنه ويعوّض شبابها الجنة

ادعولهااا ???????????? pic.twitter.com/Aa1mINEaTN — نيرمين محسن (@Nrmin_alZahrani) May 21, 2019

وتشارك الفنانة نيرمين محسن في الجزء الثاني من مسلسل ”العاصوف“، إذ تلعب دور ابنة الممثل عبدالعزيز السكيرين.