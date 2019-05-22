عزة مجاهد: ”مملكة الغجر“ قدمني بشكل جديد (فيديو إرم)

قالت الفنانة المصرية عزة مجاهد، ابنة الفنانة فيفي عبده إن مسلسلها الجديد ”مملكة الغجر“ قدمها للجمهور بشكل مختلف وجديد لم يعتد أن يراها فيه، موضحة أن السيناريو جذبها من أول حلقة لأنه مكتوب بشكل جيد.

وأضافت في لقاء خاص مع موقع ”إرم نيوز“ أنها استفادت كثيرًا من التعاون مع والدتها وتعلمت منها الكثير، مشيرة إلى أن والدتها لا توجهها أو تقدم لها النصائح في العمل، لكنها تساعدها وتقدم لها الاستشارات الفنية في المنزل فقط.

وعن علاقتها بوالدتها من الناحية الشخصية وآخر أعمالها الفنية، قالت الفنانة عزة مجاهد إن صداقه قوية جدًا تربطها مع فيفي عبده، ولا تقتصر العلاقة بينهما على أم وابنة، لأن والدتها تتميز بالطيبة والحنان والشدة أيضًا، متمنية أن تقدم أعمالًا مع أكبر عدد من الفنانين ولا تقتصر مشاركتها مع والدتها فقط.