اللاعب البرازيلي سيرجيو ريكاردو يشهر إسلامه (فيديو)

اللاعب البرازيلي سيرجيو ريكاردو يشهر إسلامه (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

أعلن الكابتن محمد سويد لاعب نادي الاتحاد في المملكة العربية السعودية، عبر فيديو موثق، اليوم الأربعاء، عن قيام اللاعب البرازيلي، سيرجيو ريكاردو، بإشهار إسلامه.

وظهر الكابتن سويد برفقة اللاعب سيرجيو، حيث قال: ”اليوم خبر سار لنا نحن كمسلمين (..) الكابتن سيرجيو ريكاردو اللاعب الدولي الشهير، لاعب نادي الاتحاد، أعلن إسلامه بعد صلاة الفجر“.

فيما أضاف اللاعب سيرجيو بدوره: ”أنا الآن مسلم الحمدلله، وباشرت بالصلاة، وقرار إسلامي كان أفضل قرار اتخذته في حياتي“.

ولعب اللاعب البرازيلي سيرجيو ريكاردو لصالح أندية في الدوري السعودي الممتاز، حيث لعب مع نادي الأهلي والهلال السعودي والاتحاد السعودي والوحدة السعودي والرائد السعودي.

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