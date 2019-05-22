اللاعب البرازيلي سيرجيو ريكاردو يشهر إسلامه (فيديو)

أعلن الكابتن محمد سويد لاعب نادي الاتحاد في المملكة العربية السعودية، عبر فيديو موثق، اليوم الأربعاء، عن قيام اللاعب البرازيلي، سيرجيو ريكاردو، بإشهار إسلامه.

وظهر الكابتن سويد برفقة اللاعب سيرجيو، حيث قال: ”اليوم خبر سار لنا نحن كمسلمين (..) الكابتن سيرجيو ريكاردو اللاعب الدولي الشهير، لاعب نادي الاتحاد، أعلن إسلامه بعد صلاة الفجر“.

فيما أضاف اللاعب سيرجيو بدوره: ”أنا الآن مسلم الحمدلله، وباشرت بالصلاة، وقرار إسلامي كان أفضل قرار اتخذته في حياتي“.

فيديو

النجم البرازيلي سيرجيو ريكاردو لاعب #الأهلي و #الهلال و #الاتحاد سابقاً يعلن إسلامه خلال وجوده في #جدة اليوم الأربعاء. pic.twitter.com/5l8tn5BbF0 — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) May 22, 2019

ولعب اللاعب البرازيلي سيرجيو ريكاردو لصالح أندية في الدوري السعودي الممتاز، حيث لعب مع نادي الأهلي والهلال السعودي والاتحاد السعودي والوحدة السعودي والرائد السعودي.