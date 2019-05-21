نرمين الفقي ”مصدومة“ بسبب هذه الإشاعة

كشفت الفنانة المصرية نرمين الفقي، حقيقة تعرضها لحادث بسيارتها، خلال عودتها من حفل إفطار فني، مؤكدة أنها بخير حال، وفي أتم الصحة.

وقالت نرمين في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إنها صدمت بسبب الخبر الذي تم تداوله حول تعرضها لحادث أليم، ولا تعلم ما هو مصدره.

وأضافت الفقي، أنها فوجئت باتصال بعض أصدقائها للاطمئنان على صحتها، وعلى ما جرى لها بسبب حادث تعرضت له، خلال قيادتها لسيارتها، وأبلغتهم بعدم صحة الأمر، وأنها تتمتع بكامل صحتها، ولا يوجد بها أي ضرر.

ومزحت قائلة: ”كويس مقالوش إني مت“، في إشارة منها إلى كثرة شائعات وفاة المشاهير، من أجل حصد المشاهدات، على حساب أرواح النجوم، مضيفة أن تلك الشائعات كما هي مؤذية، وتعرض ذويها للقلق، إلا أنها تبيّن مقدار محبتها لدى أصدقائها ومعارفها.

جدير بالذكر أن أخبارًا تم تداولها عن تعرض الفنانة نرمين الفقي إلى حادث بسيارتها، أدّى إلى إصابات بالغة لها، وهو ما نفته الفنانة الشهيرة.

وكانت آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي، في الجزء الثاني من مسلسل ”أبو العروسة“، الذي أعادها بعد غياب عن الدراما التلفزيونية، منذ آخر أعمالها مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز بمسلسله ”جبل الحلال“، الذي تم عرضه بالموسم الرمضاني لعام 2014.