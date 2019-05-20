إصابة سلاف فواخرجي أثناء تصوير مشاهد مسلسل ”خط ساخن“ (صور)

نُقلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، إلى إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر، بعد تعرضها لإصابة أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسلها الجديد ”خط ساخن“.

وتلقت سلاف فواخرجي، الإسعافات الأولية، حيث تعرضت لشرخ في يدها اليسرى، خلال تصوير مشهد ”أكشن“.

وكشفت سلاف فواخرجي، في تصريح خاص لـ إرم نيوز، تفاصيل ما حدث، حيث رفضت الاستعانة بـ“دوبليرة“، في مشهد ”أكشن“، بمسلسلها ”خط ساخن“، وهو ما عرضها للإصابة.

وأوضحت الفنانة السورية، أنها أصرت على تصوير هذا المشهد بنفسها، كي يخرج بشكل حقيقي للجمهور، مضيفة أن حالتها الصحية تحسنت كثيرًا.

وأشارت إلى أنها ستخرج خلال ساعات لاستئناف التصوير، خاصة أن المسلسل يتم عرضه في رمضان الجاري، متابعة: ”الحمد لله أُطمئن جمهوري على صحتي“.

يُذكر أن مسلسل ”خط ساخن“، تم الإعلان عن بدء تصويره في مؤتمر صحفي نوفمبر 2018 ليتم عرضه بعد عامين، من التأجيلات وصعوبة التسويق، على قناة ”جوس“ السعودية المشفرة.

وتجسد سلاف فواخرجي، شخصية ”عليا“، وهي امرأة مكافحة تصل بإنسانيتها إلى تحقيق أهدافها وطموحاتها، ويشارك في المسلسل إلى جانب سلاف فواخرجي، الفنانون، حسين فهمي، ونضال الشافعي، وصلاح عبد الله، وسميرة عبد العزيز.