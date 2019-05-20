بعد الجدل حول أغنيته السياسية.. خالد الملا: لم أقصد الإساءة للقضاء الكويتي (فيديو)

نفى الفنان الشعبي الكويتي خالد الملا توجيهه انتقادات للقضاء الكويتي، من خلال أغنيته السياسية التي عرضها أخيرًا عبر برنامج ”اللوبي الرمضاني“ والتي تسببت بسجال عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، عندما تطرقت الأغنية إلى ملف الفساد في مجالات مختلفة بينها القضاء.

وقال الفنان الملا في مقطع فيديو متداول، إن ”القضاء يحكم باسم صاحب السمو أمير البلاد وبالتالي إذا انتقدت القضاء فإني أنتقد صاحب السمو وأنا أحب وأحترم آل الصباح جميعًا“.

الفنان خالد الملا غاضباً من الاتهامات التي طالته: أكو واحد يطب بالقضاء..؟ pic.twitter.com/lhLKwWSJts — المجلس (@Almajlliss) ١٩ مايو ٢٠١٩

وأكد الملا أنه ”لم يكن يقصد الإساءة إلى قضاة الكويت في أغنيته“، مبينًا أن ”القضاء والمحامين جميعهم أصدقاؤه“.

وأحدثت الأغنية التي أداها الفنان الملا في البرنامج الذي تبثه قناة ”atv“ سجالاً بين النشطاء عقب تداول أنباء عن إيقاف القناة لعرض البرنامج بسبب هذه الأغنية التي أثارت استياء بعض القضاة والمسؤولين في البلد الخليجي.

وتضمنت الأغنية كلماتٍ ساخرة بينها (بعض القضاة مخه تنك، غبي حطوه مستشار)، الأمر الذي دفع المدير التنفيذي للقناة المذيع أحمد الفضلي مقدم البرنامج ذاته للاعتذار عن أي إساءة قد تفهم من هذه الأغنية، مؤكدًا أن الأغنية ”لم تقصد أي إساءة إلى قضاة ومستشاري الكويت ولو أن القناة كانت تعلم مفردات الأغنية مسبقًا لما سمحت ببثها“.