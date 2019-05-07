جدل في مصر بشأن تطبيق ”watch it“ ومنع المسلسلات من ”يوتيوب“ (صور)‎‎

سيطرت موجة من الجدل في مصر بشأن تطبيق ”watch it“، الذي أعلنت عنه شركة سينرجي، المنافسة في دراما رمضان 2019 بـ15 مسلسلًا أي ثلثا الأعمال الرمضانية.

يحرم تطبيق ”watch it“، الجمهور في الوطن العربي من مشاهدة هذه الأعمال عبر موقع الفيديوهات الشهير ”يوتيوب“ خلال شهر رمضان الكريم.

وتحتكر الشركة التي يمتلكها المنتج تامر مرسي، قنوات dmc، on e، cbc، الحياة، إضافة إلى احتكارها لنجوم الصف الأول الذين يظهرون عبر هذه الشاشات، في أعمال لن تعرض عبر ”يوتيوب“ ولكن عبر تطبيق ”watch it“.

وأصبح التطبيق متاحًا في المتجر الخاص بالأجهزة التي تعمل بنظام ”أندرويد“، وأجهزة apple أيضًا، إلا أنه غير مجاني، إذ تنقسم الباقات إلى باقة شهرية و7 أيام مجانًا بمبلغ 99 جنيهًا، والباقة نصف سنوية و7 أيام بمبلغ 555 جنيهًا، والباقة السنوية و7 أيام مجانًا بمبلغ 999 جنيهًا.

ومن هنا، أعرب الجمهور في مصر عن استيائه من هذا النظام، الذي تفرضه الشركة، حيث قالت متابعة تدعى سارة المصري: ”هما ليه محسسني إنهم هيعرضوا مسلسلات عن بداية الخلق مثلًا، كلهم نسخ من بعض وحاجة نيلة أكيد مثلًا مش هتموت لو مشوفتش أمير كرارة وأفورته اللا متناهية“.

وسخر المتابع وليد عبدالرحمن قائلًا: ”لما امك تعملك نتفيلكس في البيت“، وأضاف أيمن دياب، ”هما فكرين نفسهم netflix ولا ايه“، فيما كتب هاني حسني قالًا: ”هههه ده بقت bein دراما“.

وقال صاحب حساب يُدعى ”الشبح اوكا“: ”بتوع الهكر فين اجهزوا عندكم طلعة“، في إشارة إلى تسريب الحلقات عبر اليوتيوب، وأضاف أحمد زكي: ”هتتسرق كلها و هتبقي علي كل المواقع عادي“.

واستطرد حمادة مالك: مش عايز اتفرج“، وأتم مصطفى فهمي: ”عادي يعني مش هنشوفها فى رمضان ولا بره رمضان، وشوفوا مين هيجيب لكم إعلانات“.

وانتقدت المتابعة شيماء عطية، حال الدراما المصرية فكتبت: ”مش فاهمة مين اللي أقنع تامر مرسي بحوار watch it غالبًا نفس مبدأ إننا معانا فلوس وهندفعها في الدراما المصرية الجميلة بتاعتنا اللي مستواها بيتطور كل سنة زي ما أحنا شايفين طبعًا، لا وكمان عامل اشتراك، وفين مزايا التطبيق حضرتك فاكر نفسك نتفلكس على الأقل نتفلكس بتدي شهر مجاني وبنخمس في الأكاونت مع أصحابنا أيه مزاياكوا؟، أنتو عندكوا نمبر وان صحيح نسيت“.

الطريف أن أبلكيشن ”watch it“ تعرض لحالة اختراق قبل ساعات، وما إن تم استعادته، حتى وقع عُطل فني كبير، اشتكى منه غالبية المشتركين.

يُذكر أن شركة سينرجي أنتجت مسلسلات هي: ”هوجان، الواد سيد الشحات، ابن أصول، لآخر نفس، كلبش 3، البرنسيسة بيسة، زلزال، قمر هادي، طلقة حظ، بركة، لمس أكتاف، علامة استفهام، بدل الحدوتة 3، حكايتي، أبو جبل“.