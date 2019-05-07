الفنان خالد الملا: أمتلك 42 سيارة وكنت مسؤولاً عن ملابس المضيفات (فيديو)

قال الفنان الكويتي خالد الملا، إنه يمتلك 42 سيارة، نظرًا لحبه الشديد لشراء السيارات خاصة الموديلات القديمة والنادرة منها.

وأضاف في لقائه على قناة ”atv“: ”عندي 42 سيارة، أغلبها موديلات أنتيك (قديمة) 9 منها من نوع كورفيت لأنه المفضل لدي من بين أنواع السيارات“.

وتابع الملا أنه سبق وأن كان مسؤولاً عن توزيع الملابس على المضيفات الكويتيات، وذلك وقت عمله في شركة الطيران الكويتية، لأنه كان المسؤول عن المخازن في المطار.

ومن المقرر أن ينتهي الملا قريبًا من تسجيل أغنيتين جديدتين، هما ”وينك حبيبي“ و“يا قدرة الله“، وكلتاهما من كلمات الشاعر الإماراتي محمد سعيد الضنحاني، الذي سبق أن حط رحاله في الساحة الغنائية، عبر تعاونه مع نجوم الخليج، وعلى رأسهم الفنان عبدالرب إدريس.

يذكر أن الفنان الكويتي خالد الملا، بدأ الغناء مطلع السبعينيات، حين أصدر آنذاك ألبوماً حمل عنوان ”عنديات“، وامتاز بثراء أغانيه، وألحانه على حد سواء، وكانت أغنية ”البحرين“ بمثابة جواز سفره للانتشار في الخليج والمنطقة العربية.