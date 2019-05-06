أعلن في مصر فجر اليوم الثلاثاء عن وفاة الفنانة محسنة توفيق عن عمر يناهز 80 عاما، وفقا لما أفاد المنتج محمد العدل.

وقال المنتج المصري محمد العدل، عبر تدوينة على موقع فيسبوك إن الراحلة توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إثر تعرضها لأزمة صحية، دون أن يذكر أية تفاصيل عن أسباب الوفاة.

.كما أكد الفنان محمود البزاوي صحة الخبر، عبر حسابه على ”تويتر“ قائلًا: ”خبر محزن برحيل الأستاذة العظيمة محسنة توفيق.

ولم يتحدد موعد الجنازة وعزاء الفنان الراحلة بعد.

وولدت محسنة توفيق في 29 ديسمبر عام 1939، وحصلت على درجة البكالوريوس في الزراعة عام 1968، وعرفت بتعاونها الفني مع المخرج الراحل يوسف شاهين في مجموعة من أبرز أعماله، هي: ”إسكندرية ليه، العصفور، الوداع يا بونابرت“.

لكنها عملت على نحو أكبر خلال مشوارها الفني في الدراما التليفزيونية، من مسلسلاتها: ”ليالي الحلمية، الشوارع الخلفية، الوسية، أم كلثوم“.

وكان آخر أعمال الفنانة محسنة توفيق مسلسل ”المرسى والبحار“ مع الفنان يحيى الفخراني عام 2005، ومنذ ذلك الحين توقفت عن المشاركات الفنية، ويعد أشهر أدوارها، شخصية ”أنيسة البدري“ في رائعة ”ليالي الحلمية“.