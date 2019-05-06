فيفي عبده ”تفقد أعصابها“في أولى حلقات ”رامز في الشلال“ (فيديو)‎

وجهت الفنانة المصرية فيفي عبده ”السباب والشتائم“ للفنان رامز جلال، بعدما اكتشفت ”المقلب“ الذي فعله بها خلال استضافتها في برنامجه ”رامز في الشلال“، الذي يقدمه عبر قناة Mbc مصر في رمضان، وأن ”الغوريلا“ التي ظهرت لها في الغابة كان يجسدها رامز.

وبدأت وصلة الشتائم والتي وصلت إلى ”سب الدين“ من فيفي لرامز، بعد أن ركب معها في القارب وأثناء سيره في الشلال، حيث أظهرت الكاميرات تحرشه بها في أكثر من لقطة، ما جعلها تنهال عليه بالشتائم.

وبعد وصول القارب إلى مكان آمن ظهر لها رامز مرة أخرى في ثوب غوريلا، وما إن خلع ”القناع“ حتى عادت وصلة الشتائم من جديد.

وخلال الحلقة، سخر رامز جلال من فيفي بعدما سقطت في ”الشلال“ مع عدد من الفريق التمثيلي للبرنامج، وظلت تصطدم بالشجر والقطع الصخرية الموجودة في المياه، وقال لها: ”فيفي لبست في الحيطة تحسها عاملة حادثة بميكروباص“.

وتفاعل متابعون عبر ”السوشال ميديا“ مع الحلقة، فقالت متابعة تدعى هند عماد: ”الحلقة مسخرة السنين يخربيت الضحك“، وأضافت رانيا أسامة: ”حلقة مسخرة بس والله صعبت عليا ف المرمطة دي“، وقال إسلام خيري: ”بتقوله عايزه أقابل ربنا نضيفة، طب انتي عملت لليوم ده!!“.

واستغرب متابع يُدعى رضا العشري من كمية السباب في الحلقة، في حين قام أحمد سمير برصد عدد الشتائم في الحلقة وأرفقها بتعليق قال فيه: ”99 شتيمة و387 تيييت“.

يُذكر أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة مجموعة من النجوم، ليذهبوا إلى إحدى الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقوموا بمغامرة رائعة، ولكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، مما يجعلهم يصابون بالهلع والرعب، ومن ثم تبدأ المغامرة الحقيقية.