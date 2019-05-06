ما الذي تخجل منه الدكتورة خلود في جسدها؟ (فيديو)

قالت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، إنها كانت تستحي من كشف ”أُذنيها“، وكانت تتعمد ترك ”شعرها“، يُغطي أذنيها، لأن الناس كانوا يُطلقون على أذنها بـ“الأذن الوطواطية“، وهذا سبّب لها عدم ثقة بنفسها.

وأضافت الدكتورة خلود، لمتابعيها في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، أنها كانت تستحي من رفع شعرها وتظهر بتسريحة معينة، رغم أنها كانت تتمنى رفعه لاعتماد ”لوكات جديدة“.

وأشارت الفاشينيستا الكويتيّة، إلى أنها لم يكن لديها ثقة بأذنيها، ولذلك قررت أن تثق بنفسها، وبأذنها أولًا، مطالبة من لديه ”أُذن وطواطية“، أن يُظهرها ويثق بنفسه، ثم كشفت عن أذنها، خلال الفيديو، بعدما كانت تخاف من كشفها.

وكانت الدكتورة خلود، قد أعلنت عن تحضيرها مفاجأة مميزة لجمهورها في رمضان، حيث تظهر عبر ”السوشيال ميديا“ بشكل يومي، بزي مختلف، بهدف تبادل الثقافات، وتعرف الجمهور على ثقافة الأزياء في كل دولة.