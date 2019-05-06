ما الذي تخجل منه الدكتورة خلود في جسدها؟ (فيديو)

قالت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، إنها كانت تستحي من كشف ”أُذنيها“، وكانت تتعمد ترك ”شعرها“، يُغطي أذنيها، لأن الناس كانوا يُطلقون على أذنها بـ“الأذن الوطواطية“، وهذا سبّب لها عدم ثقة بنفسها.
وأضافت الدكتورة خلود، لمتابعيها في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، أنها كانت تستحي من رفع شعرها وتظهر بتسريحة معينة، رغم أنها كانت تتمنى رفعه لاعتماد ”لوكات جديدة“.
View this post on Instagram
#خلود_امين ???? شي بنفسك ودك تغيره؟! @_790k للي تبغى تسمن وتغير جسمها ???????? تجرب خلطه العسل التسمين ???? يسمن الجسم ويعطي نظاره للبشره ???? نتائجه مضمونه بأقل من اسبوعين ???? @ma.ya16 @ma.ya16 ========================= ========================= ❣يوجد خلطة خاصه❣ ✅خلطة العسل لمشاكل لتأخر الحمل✅ اللي تأخر عندها الحمل???????? خلطة العسل لزيادة التبويض ???? لزيادة فرص الحمل للنساء ???????? وزيادة نسبة الخصوبة ???? ========================= ✅يوجد خلطة خاص لرجال✅ علاج الضعف و زيادة الحيوانات المنويه???????? يوجد الدفع عند الاستلام ???? @ma.ya16 @ma.ya16 @ma.ya16
وأشارت الفاشينيستا الكويتيّة، إلى أنها لم يكن لديها ثقة بأذنيها، ولذلك قررت أن تثق بنفسها، وبأذنها أولًا، مطالبة من لديه ”أُذن وطواطية“، أن يُظهرها ويثق بنفسه، ثم كشفت عن أذنها، خلال الفيديو، بعدما كانت تخاف من كشفها.
وكانت الدكتورة خلود، قد أعلنت عن تحضيرها مفاجأة مميزة لجمهورها في رمضان، حيث تظهر عبر ”السوشيال ميديا“ بشكل يومي، بزي مختلف، بهدف تبادل الثقافات، وتعرف الجمهور على ثقافة الأزياء في كل دولة.