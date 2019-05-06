تعرف على أول ضحايا رامز جلال في رمضان مع ”رامز في الشلال“ (فيديو)

تنطلق أولى حلقات برنامج ”رامز في الشلال“، الذي يقدمه النجم المصري رامز جلال، عبر شاشة MBC مصر، في السابعة مساء اليوم الإثنين.

ووفقًا لمصدر خاص لـ“إرم نيوز“، ستحل النجمة المصرية ياسمين صبري، ضيفة بأولى حلقات البرنامج، لتكون أول ضحية للموسم الحالي من البرنامج.

وكان رامز جلال، قد نشر البرومو الرسمي، للبرنامج عبر حسابه على ”إنستغرام“، وعلق قائلًا: ”بسم الله توكلنا على الله، اللهم صلِي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وربنا يتممها على خير ويكملها بالستر يارب“.

وخلال 24 ساعة، دخل البرومو قائمة ”التريند“، الأكثر رواجًا، على يوتيوب مصر، حيث تخطى حاجز الـ5 ملايين مشاهدة حتى الآن.

ومن ضحايا مقالب رامز جلال، الذين ظهروا خلال البرومو فيفي عبده، وأحمد فتحي، وأحمد رزق، وشهيرة، وسلوى خطاب، وشيماء سيف، ولاعب النادي الأهلي حسين الشحات، ونجم الزمالك فرجاني ساسي.

يُذكر أن فكرة البرنامج، تدور حول استضافة مجموعة من النجوم ليذهبوا إلى أحد الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقومون بمغامرة رائعة، ولكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، مما يجعلهم يصابون بالهلع والرعب، ومن ثم تبدأ المغامرة الحقيقية.