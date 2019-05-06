”لمس أكتاف“ ياسر جلال و ”ولد الغلابة“ أحمد السقا الأكثر بحثًا

بعد ساعات من انطلاق الموسم الدرامي في رمضان 2019، تصدر عدد من المسلسلات بعد عرض الحلقة الأولى محرك البحث العالمي غوغل، وتصدرت قائمة التريند، كما نافست أيضًا مسلسلات رغم عدم عرض أولى حلقاتها إلى الآن على القنوات الفضائية أو طرحها على موقع ”يوتيوب“.

وتصدرت ”مسلسلات رمضان 2019“ قائمة التريند على محرك البحث العالمي غوغل ككل دون ذكر اسم مسلسل معين.

لمس أكتاف

وتصدر مسلسل ”لمس أكتاف“ للفنان ياسر جلال قائمة التريند على غوغل، وحل في المركز الأول في قائمة البحث، رغم عدم عرضه حتى الآن، وأصبح على رأس الأعمال الدرامية الأكثر بحثًا.

ويشارك في بطولة ”لمس أكتاف“ كل من ياسر جلال وفتحي عبدالوهاب وحنان مطاوع وإيمان العاصي ودنيا عبدالعزيز ومحمد عز وهاجر الشرنوبي وكرم جابر وسيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

ولد الغلابة

وحل مسلسل ”ولد الغلابة“ في المركز الثاني، من بين المسلسلات الأكثر بحثًا على غوغل رغم عرضه حتى الآن على القنوات الفضائية، ويعرض في الثامنة مساء.

ويتناول المسلسل أحداثًا من واقع الحياة والناس، وتقدم بشكل درامي جديد، خاصة أن العمل تدور أحداثه في ”الصعيد“، ما يجعل الأحداث أكثر سخونة منذ إنطلاق عرضه، كما يعد العمل تحديًا جديدًا للنجم أحمد السقا، والذي يقدم دور ”الصعيدي“ للمرة الأولى في الدراما التلفزيونية.

”ولد الغلابة“ ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق، وهو نوع جديد يقدمه السقا، حيث تسلط الشخصية التي يقدمها السقا في المسلسل الضوء على إحدى القضايا الاجتماعية.

ويشارك في بطولة المسلسل محمد ممدوح، ومي عمر، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وإدوارد، وكريم عفيفي، وهادي الجيار، وصفاء الطوخي وغيرهم، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، للمنتج صادق الصبّاح.

”فكرة بمليون جنيه“

واحتل مسلسل ”فكرة بمليون جنيه“ المركز الثالث في قائمة المسلسلات الأكثر بحثًا على ”غوغل“ بعد عرض الحلقة الثانية منه.

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل ”فكرة بمليون جنيه“ للفنان علي ربيع، العديد من الأحداث المضحكة، والتي كانت تجمعه بأبطال المسلسل أبرزهم صلاح عبدالله وصابرين والطفل أحمد السيسي.

وذهب ”علاء“ أو علي ربيع من أجل إجراء مقابلة عمل في أحد البنوك، من خلال وضع خطة للبنك لتغيير نظام المراقبة الخاصة به، ولكن لاقى الأمر غضب مدير البنك الذي طرده في النهاية.

وتدور أحداث مسلسل ”فكرة بمليون جنيه“ في إطار كوميدي ساخر، حول علاء ”علي ربيع“ طالب الهندسة الحالم بأن يصبح مخترعًا كبيرًا، الذي يرث مبلغ مليون جنيه عن أحد قاربه، فيبدأ في تحقيق أمنيته ويقرر بعدها إنفاق المبلغ على الاختراعات، ويبدأ في رحلة البحث عن المخترعين الجدد؛ لمساعدتهم أيضًا.

هوجان

وجاء مسلسل ”هوجان“ ضمن قائمة المسلسلات الرمضانية الأكثر بحثًا على غوغل قبل، واحتل المرتبة الرابعة اليوم.

وأعرب النجم محمد إمام عن سعادته لتصدر مسلسل هوجان الأعلى بحثًا في المسلسلات على غوغل قبل إذاعته، وكتب على تويتر،“يا مسهل يا رب هوجان الأعلى بحثًا في المسلسلات على غوغل قبل بدء رمضان بساعات، توكلنا على الله اللي جاي ما جاش زيه“.

مسلسل ”هوجان“ ينتمي إلى نوعية المسلسلات التي تعتمد على النجم الواحد، وهو محمد إمام، ويأخذ الطابع الكوميدي الممزوج بالأكشن، حيث يلعب في العمل شخصية ”هوجان“ شجيع الشجعان، ذلك الفتى الذي يسكن في حارة ويتمتع بعدة مواهب خارقة، منها أنه يأكل الزجاج، وبإمكانه أن يجر سيارة بمفرده، والعديد من المواقف التي تؤكد امتلاكه لتلك المواهب الخارقة.

ويشارك محمد إمام في بطولة المسلسل كل من الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، عايدة رياض و“أوس أوس“، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة ”سينرجي“.

أبو جبل

كما حل مسلسل ”أبو جبل“ في المركز الخامس بقائمة البحث على غوغل، والذي عرض في الواحدة من صباح اليوم على قناة أون E.

وشهدت الحلقات الأولى من المسلسل مقتل أطفال شعبان الثلاثة من زوجته التي تجسدها الفنانة عائشة بن أحمد، ويدخل في صراعات مع عائلته وإخوته، خاصة بعد وفاة أطفاله، ووالده حسن حسني، ويبدأ في رحلة البحث عن القاتل حتى يدخل السجن، وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق، وبه العديد من الألغاز تكشفها الحلقات.

مسلسل ”أبو جبل“ بطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، محمود البزاوي، محمد على رزق، غفران محمد، رشا بن معاوية، ناهد رشدي، أنعام الجريتلي، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، إنتاج شركة ”سينرجى“.