الأغاني الشعبية تقتحم مسلسلات رمضان 2019 (فيديو)

ينطلق موسم مسلسلات رمضان، التي ينتظرها جمهور عريض يترقب ما ستحمله من جديد هذا العام.

وكان لافتًا ظهور العديد من الأغاني الترويجية وتترات الأعمال الرئيسة، بأغانٍ شعبية، وقع الاختيار عليها من صناع الدراما.

”سيبها على الله“

كانت أولى المفاجآت، غناء الفنان عمرو سعد في تتر أغنية ”سيبها على الله“ لمسلسله الجديد ”بركة“ المقرر عرضه خلال الساعات المقبلة.

مسلسل ”بركة“ بطولة عمرو سعد وهالة صدقي ورياض الخولي وهنادى مهنا ومحمد لطفي وكمال أبورية وأنعام سالوسة وإسلام جمال وعبدالرحمن أبوزهرة ورامي غيط ومحمد أبوداود وأحمد جمال سعيد وأحمد حلاوة وفتوح أحمد وصبري عبدالمنعم ومصطفى درويش وجوليا الشواشي وعدد كبير من النجوم، تأليف محمد الشواف، إخراج محمود كريم وطارق رفعت، إنتاج شركة سينرجي.

”يا جبل ما يهزك ريح“

فيما جاء المطرب الشعبي محمود الليثي، ضمن نجوم أوئل المطربين الشعبيين، الذي سجل أغنية ”يا جبل ما يهزك ريح“، لمسلسل ”ولد الغلابة“، كأغنية ترويجية، وهي كلمات عبدالمنعم طه، ألحان محمد عبدالمنعم، توزيع خالد نبيل.

مسلسل ”ولد الغلابة“ بطولة أحمد السقا ومي عمر وإدوارد ومحمد ممدوح وإنجي المقدم وهبة مجدي.

”سيبونا بقى في حالنا“

يأتي المطرب أحمد شيبة، ضمن قائمة نجوم مسلسلات رمضان، الذي طرح أغنية ”سيبونا بقى في حالنا“، كأغنية دعائية لمسلسل ”زلزال“ للفنان محمد رمضان.

أغنية ”سيبونا بقى في حالنا“، غناء أحمد شيبة، وتوزيع موسيقي طه الحكيم، وألحان سيد راضي، وكلمات صلاح عطية، وهندسة صوتية محمد عبدالسلام.

”الجنية“

كما طرحت القناة الرسمية لـ“ إم بي سي مصر“، عبر موقع ”اليويتوب“، أغنية ”الجنية“ لتتر مسلسل ”فكرة بمليون جنيه“، للمطرب الشعبي أحمد شيبة.

”فكرة بمليون جنيه“ بطولة علي ربيع ويشاركه البطولة صابرين وصلاح عبد الله وكريم عفيفي وسهر الصايغ وولاء الشريف وطارق عبد العزيز ووليد فواز وحنان سليمان وأحمد سلطان ومايان السيد وطفل ”ذا فويس“ أحمد السيسي ومحمد محمود.

المسلسل من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحي وشريف يسري، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج صادق الصباح ، ويعرض مسلسل ”فكرة بمليون جينه“ على شاشة إم بي سي، فى الساعة الـ11 مساء خلال شهر رمضان المبارك.

”كسبنا إيه“

كانت آخر مفاجآت الشعبي، في الموسم الرمضاني، دخول المطرب الشعبي رضا البحراوي، لغناء ”كسبنا إيه“ لمسلسل ”هوجان“ للفنان محمد إمام.

الأغنية كلمات: محمد عنتر، ألحان: شوقي صقر، توزيع: مانو – شيكا مسلسل هوجان – تأليف: محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، إنتاج تامر مرسي.

يشارك في ”هوجان“ إلى جانب محمد إمام كل من الفنانين: ”صلاح عبد الله، أوس أوس، كريم محمود عبد العزيز، رياض الخولي، ميرنا نور الدين“، وهو من إنتاج تامر مرسي، وسيناريو وحوار محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.