شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربيني يظهران معا في إعلان شركة للاتصالات

شارك الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني في إعلان ضخم لإحدى شركات الاتصالات الكبرى العاملة في مصر، والذي سيتم طرحه اعتبارا من الإثنين رسميا، والتي كانت بمثابة مفاجأة غير متوقعة من الجمهور، بعد تسريب إحدى صور الإعلان والتي حصلت «إرم نيوز» على نسخة منها.

وتشرع إحدى شركات الاتصالات الكبرى، بطرح أول بوستر لإعلانها الرمضاني الجديد الذى يقوم ببطولته النجم عمرو دياب.

ويعتبر إعلان شركة المحمول هو أول عمل رسمي يجمع عمرو دياب مع دينا الشربيني.

وبحسب مصادر مطلعة بشركة الاتصالات بقسم الدعايا والإعلان قالت لـ«إرم نيوز»، إن الفنان عمر دياب هو من اختار المشاركون له في الإعلان وأصر على تواجد دينا الشربيني، مؤكدا أن الإعلان سيتم طرحه اليوم رسميا في القنوات الفضائية والذي يحكي عن قصة صعود الهضبة وأول فريق غنائي شارك فيه.

ولفت إلى أن الإعلان تم تصويره في مدينة الإنتاج الإعلامي وبعض مناطق القاهرة الجديدة وعلى رأسهم منطقة التجمع شرق القاهرة.

وأوضح أن الإعلان يظهر به عدد كبير من النجوم، سيكون في الإعلان مفاجئة كبيرة وهي ظهور بعض النجوم مع عمرو وهم: الفنانة دينا الشربيني، عزت أبو عوف، سوسن بدر، أحمد فهمي، أشرف عبد الباقي، غادة عادل، حسن الشافعي، أحمد مالك، ريهام عبد الغفور ومنة شلبي.

وأوضح أن مدة الإعلان تتجاوز الدقيقة والنصف، والتي تتناول مشوار ”الهضبة“ الفني بكشل مخطصر ومبسط.

وأوضح أنه تم الاستعانه بـ“شاب” قريب الملامح من عمرو دياب، ليجسد دوره في مرحلة الطفولة والشباب في الإعلان.

كشف المصور كريم نور عن إطلالة الفنان عمرو دياب في الحملة الدعائية الرمضانية لشركة ”فودافون“، ونشر كريم الصورة عبر حسابه بتطبيق إنستغرام.

وتعاون عمرو دياب مع ”فودافون“ في رعاية ألبوماته الغنائية في السنوات الأخيرة، وآخرها ألبوم ”كل حياتي“ لعام 2018، والذي قدّمت له الشركة حملة ترويجية كبيرة، من خلال نشر عدة بوسترات تشويقية، وخدمة عالم عمرو دياب، وإجراء مسابقة على أن يحظى الفائز بأن يُغني له الهضبة في حفل زفافه دون أجر.