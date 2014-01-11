وديع وسوف ورولا شامية يعلنان حبهما

بيروت - أكدت الممثلة رولا شامية التي تؤدي دور شخصيات عدة في برنامج "ما في متلو" عودتها إلى "وديع وسوف" الابن البكر لسلطان الطرب جورج وسوف، بعد فترة من الانفصال، مشيرة إلى أنه تجمعها به علاقة حب قوية، لكنهما لم يتخذا بعد قراراً حول توقيت الزواج.
ونفت كل ما قيل عن أن سلطان الطرب "جورج وسوف" غير راض عن علاقتها بابنه "وديع" قائلة: "بالعكس تجمعني بـ "أبي وديع" علاقة صداقة ومحبة فهو بالفعل "سلطان".
وكانت العديد من الأخبار انتشرت عن هذا الثنائي، اللذين أمضيا فترة طويلة سوياً، إلا أن والد وديع لم يكن راضياً أبداً عن هذه العلاقة، بحيث أعلنت رولا منذ فترة خطوبتها على شخص من خارج الوسط الفني، إلا أن حبها لوديع منعها من إكمال العلاقة معه والزواج به، فعادت إليه كما أعلنت.