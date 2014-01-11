وديع وسوف ورولا شامية يعلنان حبهما

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الممثلة اللبنانية تنفي عدم رضاء وسوف الأب عن علاقة ابنه وديع بها، وتؤكد على عمق صداقتها ومحبتها للوالد.