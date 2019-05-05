أبرزهم جنات ومحمد رمضان.. نجوم أطلقوا أسماءهم وأعمالهم على أبنائهم (فيديو وصور)‎

اتجه عدد من الفنانين خلال الفترة الأخيرة إلى إطلاق أسمائهم وأسماء بعض أعمالهم الدرامية والسينمائية وحتى الغنائية على أبنائهم، في ظاهرة بدأت في التزايد خلال الفترة الأخيرة، وكان آخر من عبر عنها المطربة جنات التي أطلقت اسمها على مولودتها الجديدة.

في التقرير التالي نرصد أبرز النجوم الذين أطلقوا أسماءهم وأسماء أعمالهم على أطفالهم الجدد خلال السنوات الأخيرة.

جنات

خلال الساعات الماضية أطلقت المطربة المغربية جنات، اسمها على مولودتها التي أنجبتها، من زوجها المحامي المصري محمد عثمان، الذي تستقر معه في القاهرة منذ زواجهما في سبتمبر/أيلول 2017.

ونشرت جنات، مساء السبت، عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، صورة من داخل المستشفى الذي وضعت فيه حملها، تظهر فيها اسمها واسم طفلتها المولودة على الحائط، وورود و“بلالين“، وعلّقت: ”الحمد لله وصلت بنتنا الأولى بالسلامة (جنات)، بارك الله لنا فيها ورزقها البر والصلاح، شكرًا على دعواتكم وأمنياتكم“.

وتلقت جنات، الكثير من التهاني على مولودتها الأولى من قِبل متابعي حسابها عبر ”إنستغرام“.

تامر عاشور

وفي 12 أبريل/نيسان الماضي، أطلق أيضًا الفنان المصري تامر عاشور، اسم ألبومه الغنائي على مولودته الأولى، والتي أطلق عليها اسم ”أيام“، وهو نفس اسم ألبومه الأخير الذي طرحه الشهر الماضي.

ونشر عاشور عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لقالب حلوى للاحتفال بقدوم مولودته الأولى، وعلّق: ”مرحبًا أيام“.

ياسمين عبدالعزيز

كما أطلقت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، اسمها على اسم ابنتها التي أنجبتها من زوجها السابق محمد حلاوة.

محمد رمضان

وفي عام 2017، أطلق الفنان محمد رمضان اسم فيلم ”كنز“ على مولودته، التي تزامنت ولادتها مع تصوير دوره في الفيلم.

وكان رمضان قد رزق بمولودته الثالثة في شهر أغسطس/آب من عام 2017 وأطلق عليها اسم ”كنز“.

رمضان نشر صورة له مع زوجته من داخل غرفة العمليات، حيث شهد ولادة ابنته الثالثة، وعلق قائلًا: ”الحمد لله على سلامة زوجتي حبيبتي أولًا وعلى وصول بنتي كنز، وشكرًا للدكتورة رشا، مع بعض في ولادة علي 2013 وكنز 2017“.

زوجتي حبيبتي بسمه❤❤❤

ربنا يخليكي ليا ويخلي لينا اولادنا ويحفظهم ويحفظ كل اولاد العالمين ويخلينا ليهم يارب ????????

الحمدلله رزقنا الله يوم ٢٢/١٠/٢٠١٨ بمولودنا الثالث (( آدم ))

عقبالكم كلكم — Tamer Hosny (@tamerhosny) October 25, 2018

تامر حسني

وأيضًا أطلق الفنان تامر حسني اسم مسلسله ”آدم“ في عام 2011 على مولوده الذي رزق به في عام 2018، والذي يعد الثالث من بين أبنائه.

شارك الفنان المصري، تامر حسني، محبيه ومتابعيه نبأ ولادة ابنه الثالث الذي أسماه ”آدم“، من زوجته المغربية، بسمة بوسيل، وذلك بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونشر الفنان تغريدة عبر موقع ”تويتر“ أعلن من خلالها خبر استقبال ”آدم“ الذي بات شقيق أختيه، تاليا وأمايا، حيث جرت الولادة في أحد مستشفيات الولايات المتحدة.

وورد في تغريدة تامر حسني: ”زوجتي حبيبتي بسمة ربنا يخليكي ليا ويخلي لينا أولادنا ويحفظهم ويحفظ كل أولاد العالمين ويخلينا ليهم يا رب. الحمد لله رزقنا الله يوم 22/10/2018 بمولودنا الثالث (آدم)، عقبالكم كلكم“.

نيكول سابا

كما أطلقت أيضًا الفنانة نيكول سابا اسمها على اسم ابنتها التي أنجبتها من الفنان يوسف الخال.

ونشرت الفنانة نيكول سابا، في شهر سبتمبر/أيلول من عام 2016، وبطريقة مفاجئة صورة لابنتها ”نيكول الصغيرة“، وما لبثت أن حذفتها، ما يؤكد أن النشر تم عن طريق الخطأ، خصوصًا أنه يعرف عنها حرصها على إبقاء ابنتها بعيدة عن الأضواء والكاميرات، والأكثر تشددًا منها في هذا الرأي هو زوجها الفنان يوسف الخال.

يشار إلى أن نيكول سابا ويوسف الخال، لهما ابنة واحدة اسمها ”نيكول“ وقد احتفلا في أغسطس/آب من عام 2016 ببلوغها عامها الثالث.

آيتن عامر

وأطلقت الفنانة المصرية آيتن عامر اسمها على ابنتها التي أنجبتها من مدير التصوير محمد عز العرب، ونشرت آيتن صورة عبر حسابها على ”إنستغرام“ في 2016، أعلنت من خلالها أنها ولدت ابنتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت آيتن عامر محتارة في تسمية ابنتها بين اسمي ”آيتن أو مريم“ واختارت اسم آيتن للطفلة.