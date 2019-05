أبرزهم جنات ومحمد رمضان.. نجوم أطلقوا أسماءهم وأعمالهم على أبنائهم (فيديو وصور)‎

View this post on Instagram

الحمدلله وصلت بنتنا الأولى بالسلامه ( جنات )بارك الله لنا فيها ورزقها البر والصلاح شكرًا على دعواتكم وأمنياتكم❤️ #جنات #jannat_mahid #babygirl @nomanemohamed