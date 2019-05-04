سما المصري: ”بذمتكم ده شكل واحدة تعمل أدعية رمضان“ (فيديو)

كشفت الراقصة المصرية سما المصري عن أبرز أعمالها وأنشطتها الفنية في شهر رمضان المبارك، لا سيما برنامجها الديني الذي أثار جدّل الجمهور والمتابعين.

وظهرت الراقصة في فيديو توضيحي تم تصويره في منطقة المقطم بالعاصمة القاهرة، حيثُ تحدثت عن مصير ظهورها في رمضان عبر تقديم بعض الأدعية الدينية، بعد أن أعلنت مؤخرًا تسجيلها أدعية دينية.

وتحدثت الراقصة المصري أيضًا عن حقيقة ظهورها مع الفنان رامز جلال في برنامج المقالب، الذي يقدمه على مدار السنوات الماضية في شهر رمضان الكريم.

وأكدت الراقصة أنها لن تظهر بالأدعية الدينية، واصفة إعلانها عن ذلك الأمر بأنه ”كدبة أبريل“، حيثُ استعرضت جسدها بالفيديو مخاطبة جمهورها بالقول: ”بذمتكم ده شكل واحدة تعمل أدعية رمضان برده، ده كلام أنا قلته في 7 أبريل لكن دي كانت كدبة أبريل“.

وعن الفيديوهات المنسوبة لها للظهور في رمضان المقبل مع رامز عبر برنامجه الجديد ”رامز في الشلال“، قالت سما: ”لن أظهر مع رامز في برنامجه، وما يعلن في هذا الإطار هو جزء من حلقة قديمة معه في برنامجه السابق رامز قرش البحر“.

وانتقدت سما سيطرة مجموعة ”إعلام المصريين“ على المشهد الإعلامي في مصر عبر التحكم في غالبية القنوات، لتؤكد أن الدولة لا تحميها كما يدعي البعض، قائلة: ”لا أحد يحميني، ولا يوجد رجل مهم يحميني، البلد فيها قانون يطبق على الجميع، ومحدش قدم بلاغات ضدي بقالي شهر ونص الحمد لله“.

وعن أعمال رمضان، قالت: ”كنت أتمنى أن أرى نيللي كريم، ويسرا في رمضان هذا العام، أنا بحب نيللي كريم رغم أن أعمالها نكدية“.

يذكر أن سما المصري دائمًا ما تثير الجدل سواء بتصريحاتها أو ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر، كذلك تصريحاتها تجاه الشخصيات العامة.