شيرين عبدالوهاب تعود إلى روتانا.. وهذه شروط التعاقد

تعاقدت شركة ”روتانا“ للصوتيات والمرئيات، مع المطربة المصرية، شيرين عبدالوهاب، على إنتاج ألبومين وعدد من الفيديو كليب والحفلات الغنائية.

ويبدو أن الأمور سارت على ما يرام بعد لقاء في القاهرة، جمع الرئيس التنفيذي لروتانا، سالم الهندي، بالمطربة المصرية، حيث وقعا اتفاقية وصفتها روتانا بـ“عودة الابنة الأصيلة لأسرتها الفنية“.

وأصدرت ”روتانا“ بيانًا توضيحيًا لتفاصيل التعاقد، جاء فيه: ”تتوالى مفاجآت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات في السوق المصرية هذه الفترة على صعيد الغناء، مع نجوم هوليود الشرق، وأم الدنيا مصر، حيث التقى في القاهرة سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لروتانا، مع نجمة الغناء المصري، الراقية والأصيلة، شيرين عبدالوهاب، ولأن الطرفين تجمعهما علاقة مودة واحترام وتقدير، هذا إضافة إلى تعاون ونجاحات سابقة وراهنة، وتطلعات وأمنيات قادمة، أسفر اللقاء الذي سبقته اجتماعات عدة، أن أبرم الطرفان روتانا وشيرين اتفاقية تعاقد“.

وأضافت روتانا في بيانها: ”في التفاصيل، العقد المبرم بين روتانا وشيرين عبد الوهاب يتضمن أسطوانتين غنائيتين، وعددًا من الفيديو كليب والحفلات الغنائية.

وفي هذا السياق، وصفت المطربة المصرية روتانا بأنها أسرتها الفنية التي لم تتخل عنها أبدًا، وأنه تربطها علاقة صداقة وطيدة بكل طاقم الشركة وعلى رأس الهرم سالم الهندي، واصفة إياه بنعم القيادي الدعم والمؤازرة والسند، مضيفة: ”أعد جمهوري من خلال تعاقدي مع روتانا بكم من الأعمال والحفلات المميزة“.

من جانبه، اعتبر سالم الهندي أن شيرين هي ابنة الشركة التي تفخر روتانا بالتعاقد معها ودعمها، واصفًا إياها بالصوت المتمكن العذب والحساس، المتفرد بالشكل الغنائي الذي يقدمه، وأنهما من خلال هذا التعاقد سيبهران الجمهور قريبًا بأعمال ذات صبغة جديدة تحظى بالإعجاب وتحصد جماهيرية كبرى.