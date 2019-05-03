كيف يقضي نجوم الفن أول أيام رمضان؟ (فيديو إرم)

يقترب حلول شهر رمضان الكريم في ظل أجواء تختلف كل عام بحسب طبيعة الاهتمام العام، مع طقوس لا يزال المصريون يتمسكون بها في الموسم الرمضاني، فيما يتعطش الجمهور لمعرفة طقوس الفنانين في الشهر الكريم.

وبينما يقضي الجمهور ساعات لمتابعة أعمال فنيّة ودرامية، فإنّ الفنانين يعيشون أجواء مختلفة أغلبها بعيدة عن الشاشة الصغيرة، محافظين على الطقوس العائلية أو الدينية، وفق أحاديث متفرقة لـ“إرم نيوز“.

وتحدث فنانون عن طقوسهم أول يوم في رمضان، فبعضهم يقضي اليوم بصحبة الأهل كحال كافة الأسر المصرية، وآخرون يلتزمون بالتعبد والطقوس الدينية، فيما تسيطر الأجواء الأسريّة على حياة البعض.

”شهر التصوف والاعتكاف والصلاة والصوم والأعمال الخيرية“، هكذا تحدث الفنان سيف عبدالرحمن عن طقوسه في شهر رمضان، أما الفنانة آمال رمزي فتكون في اليوم الأول داخل مقام السيد الحسين بوسط العاصمة، ونهال عنبر تكون بصحبة التجمع العائلي.

أمّا ميار الببلاوي فتمتلك طقوسًا مختلفة، حيث أشارت إلى أنّها تقضي الشهر بالكامل منذ اليوم الأول معتكفة داخل الحرم الشريف، ولا تتابع المسلسلات ولا تتعامل مع أحد.