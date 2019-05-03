محمد عبده يغني أوبريت ”مولد أمة“ في مباراة الاتحاد والتعاون.. و“لقطة أبوية“ مع الملك سلمان (صور)

أحيا الفنان السعودي محمد عبده، احتفالية ختام نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في المباراة التي أقيمت بين فريقي الاتحاد والتعاون، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.
وأدى فنان العرب بين شوطي المباراة أوبريت ”مولد أمة“، وسط تفاعل الجماهير التي ملأت ملعب المباراة.
لحظة دخول فنان العرب #محمد_عبده ستاد الملك فهد للمشاركة باحتفالية نهائي #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز حفظه الله ورعاه#التعاون_الاتحاد#نهايي_كبير_الاتحاد_التعاون@Mohammed_Abdu pic.twitter.com/lWMiG4b0Qn
— ????Rotana Music (@RotanaMusic) ٢ مايو ٢٠١٩
برد وسموم انحبها
في سلمها.. في حربها.. نحبها#محمد_عبده#مولد_أمة#الاتحاد_التعاون pic.twitter.com/tGviScV7Lj
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) ٢ مايو ٢٠١٩
وحضر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، نهائي كأس الملك بين الاتحاد والتعاون، وجلس في المنصة الرئيسية في ستاد الملك فهد الدولي، وسط ترحيب الجماهير.
فيديو | وصول الملك سلمان إلى ملعب استاد الملك فهد الدولي. #الإخبارية #الاتحاد_التعاون#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين pic.twitter.com/llIeIjGWqF
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢ مايو ٢٠١٩
وألقى كلٌ من الأمير الشاعر سعود بن عبدالله بن محمد، والفنان محمد عبده، السلام على الملك سلمان، فيما جمعت بين فنان العرب والملك سلمان لقطة ”أبوية“، دار فيها حديث بينهما، ثم بدأ الشوط الثاني من المباراة.
لقطة أبوية حانية لملك الحزم خادم الحرمين الشريفين سلمه الله بكل تواضع يستمع لفنان العرب #محمد_عبده تعكس تلاحم القائد المحبوب بشعبه .????????????????????????@Mohammed_Abdu pic.twitter.com/9xlOSVK5SW
— ????Rotana Music (@RotanaMusic) ٢ مايو ٢٠١٩