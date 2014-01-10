ميسون أبو أسعد تستعدّ لـ"باب الحارة 6"

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الفنانة السورية تجسّد دور ضرّة "أم عصام" في المسلسل، إذ ستكون فتاة فرنسية تعمل ممرضة في مستشفى دمشقي.