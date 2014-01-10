ميسون أبو أسعد تستعدّ لـ"باب الحارة 6"

دمشق- أوضحت الفنانة ميسون أبو أسعد في حوار إذاعي مع إذاعة سورية أنها ستجسد شخصية جديدة كلياً في الجزأين السادس والسابع المنتظرين من المسلسل الشعبي"باب الحارة".
وكشفت ميسون أنها ستتكلم باللغتين العربية والفرنسية أثناء أدائها لدورها في المسلسل الذي اضطرها للاعتذار عن الاشتراك في فيلم "الأم" لتضارب مواعيد التصوير.
وستكون ميسون "ضرة" لأم عصام، في دور فتاة فرنسيّة كانت تعمل كممرّضة في مستشفى دمشقي في فترة الاحتلال الفرنسي لسوريّا، ويتعرّف "أبو عصام" الذي سيجسده عباس النوري عليها في فترة مرضه، حيث تكون الممرّضة المشرفة على علاجه ويقع في غرامها ويتزوّجها.
ومن الجدير بالذكر أن مسلسل باب الحارة من أنجح الأعمال الدرامية التلفزيونية المقترن عرضه بشهر رمضان، وتحولت مواقع تصوير المسلسل، والتي صممها مهندس الديكور الرائد حسان أبو عياش، إلى مقصد سياحي في سوريا بعد النجاح الكبير لمسلسل "باب الحارة" في رمضان 2006 إلى مقصد رئيسي، إلا أن أحداث الأزمة السورية جعلت تصوير الأجزاء التالية فيها مستحيلاً لوقوعها بمنطقة ساخنة على طريق مطار دمشق الدولي وتحوله إلى ساحة حرب.
وفكر القائمون بطريقة تمكنهم من تصوير الأجزاء اللاحقة من "باب الحارة"، فتناقل الاعلام فكرة اللجوء لبناء حارة شامية في مدينة العين الإماراتية، ليكون بمثابة أستوديو بديل لموقع «القرية الشامية» الذي صوّرت فيه مشاهد الحارة بالأجزاء السابقة.
وأعلنت شركة "ميسلون" المنتجة للمسلسل أن تصوير الجزء السادس من السلسلة الشامية الشهيرة سيتم بشكل كامل في سوريا، وذلك بعد قرابة الأسبوع على انطلاقة تصوير العمل في حارات دمشق القديمة.
والجزآن المقبلان من "باب الحارة" يعدان بعودة عباس النوري للعمل وظهور النجم أيمن زيدان فيه، والعمل من تأليف سليمان عبد العزيز، وعثمان جحى، وإخراج عزام فوق العادة، وإشراف بسام الملا، وبطولة صباح الجزائري، مرح جبر، ميلاد يوسف، وائل شرف، زهير رمضان، سحر فوزي، محمد خير الجراح، ليليا الأطرش، علي كريّم، أمية ملص، وفاء موصللي.