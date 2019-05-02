تعرف على الممثل المفضّل للفنانين في رمضان؟ (فيديو إرم)

ينتظر المصريون كل عام الموسم الرمضاني لمتابعة الفنان المفضل لديهم خلال السباق الدرامي الذي يشتعل عامًا بعد الآخر، لكنّ متابعة الفنانين بعضهم البعض تبقى واحدة من الأمور المُحيرة لديهم، خاصة أنّ القدرات الفنيّة أمام الكاميرا يجيد الزملاء تقييمها.

إزاء ذلك، فإنّ اقتناع أحد الفنانين بأعمال زميل له والتركيز على متابعة حلقات مسلسله الرمضاني وسط حزمة من المسلسلات الأخرى المتنافسة، يعكس الاقتناع بالقدرات التمثيلية التي يمتلكها هذا الفنان.

”إرم نيوز“ طرحت السؤال المحير على عدد من الفنانين، بشأن الممثل الذي ينتظرون أعماله الرمضانية فجاءت الإجابات متفاوتة، لكنّ الأغلب اختار واحدًا من الغائبين عن السباق الرمضاني الحالي وهو الفنان يحيى الفخراني.

الفنان تامر فرج كان اختياره الأول يحيى الفخراني الذي قال إنّه ينتظر كافة أعماله الفنيّة، الأمر نفسه بالنسبة للمخرج مجدي أبو عميرة الذي قال إنّ الفخراني هو علامة الجودة للفن في مصر.

أما الفنانة منال عبداللطيف فاختارت إلى جانب الفخراني الفنانين غادة عبدالرازق وعادل إمام ويسرا، لكنّ الفنان سيف عبدالرحمن اعتبر الأمر يرجع إلى بطل العمل الدرامي، الذي يفرض على الجميع متابعة المسلسل، بينما اعتبر أن أمير كرارة يستحق المتابعة.

المؤلف أيمن سلامة قال إنّه ينتظر الفنان أحمد عز دائمًا، بالإضافة إلى عادل إمام ونيللي كريم، وهذه الوجوه التي تحقق علامة النجاح الكاملة عندما يطلون على الجمهور عبر الشاشة الصغيرة في رمضان.