شاهد.. محمد رمضان يشوّق جمهوره بصورة مع ”فان دام“

نشر الفنان المصري محمد رمضان صورة له بصحبة الفنان العالمي ونجم أفلام الحركة الشهير، ”جان كلود فان دام“، في كواليس عمل جديد يجمعهما.
وشوَّق ”رمضان“ جمهوره بالتعليق الذي أرفقه مع الصورة، التي نشرها عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“، قائلًا:“هل أنتم مستعدون؟“.
وأكدت مصادر لـ“إرم نيوز“، أن رمضان وفان دام يصوران إعلانًا دعائيًا لصالح إحدى شركات الهاتف المحمول في مصر.
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وأفادت المصادر بأن تصوير الإعلان، الذي يجمع النجمين لأول مرة، جرى داخل مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة، ومن المقرر إذاعته خلال شهر رمضان المبارك.