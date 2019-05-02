الفنانة الكويتية مرام البلوشي تتعرض لأزمة قلبية (صورة)

كشفت الفنانة الكويتية مرام البلوشي، البالغة من العمر 40 عامًا، تعرضها لجلطة في القلب.

وكتبت مرام، أول تعليق لها بعد خروجها من غرفة العمليات، تكشف فيه أن ”الحزن“ كان سبب أزمتها الصحية، دون أن تورد المزيد من التفاصيل: ”كل الشكر للاستشاري الدكتور محمد فوزي عبدالعليم أستاذ الحالات الحرجة للقلب والعناية المركزة على اهتمامه فيني وشكرًا لمستشفى دريم الحمدلله الله قدر ولطف ونصيحة مني لحد ينام زعلان ينجلط مثلي“.

يذكر أن الفنانة البلوشي تشارك في رمضان القادم بمسلسل ”دفعة القاهرة“، الذي تدور أحداثه حول أول دفعة لطلبة كويتيين في مصر بفترة الستينيات.