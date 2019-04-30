بالفيديو.. تشييع جثمان راغد قيس مؤسس ”شرطة المشاهير“ (فيديو وصور)

وسط حشد غفير من عائلته وأصدقائه المقربين، وعدد من النجوم وخبراء تصفيف الشعر، شُيٍّع جُثمان الصحفي اللبناني الراحل راغد قيس، مؤسس حساب شرطة المشاهير، المتخصص في توجيه الانتقادات للفنانين.

وخرج الجثمان من بلدته في كفر حيم، بمنطقة الشوف في لبنان، وحرص المطرب ومصفف الشعر جو رعد، على الوقوف بجانب عائلته في هذه المحنة.

ولم يتوقف بكاء أصدقائه ومحبيه لحظة حضورهم مراسم الجنازة، وقام العديد من أصدقائه، بنشر عدة صور وفيديوهات له من موقع الجنازة، وظهرت عليهم علامات الحزن والأسى.

ولا زالت الصدمة، تُصيب العديد من نجوم الوسط الفني، حيث نعاه نجوم الفن، بينهم إليسا ونادين نجيم وسيرين عبدالنور وتيم حسن وغيرهم الكثير.

ونشر أحد رواد موقع ”تويتر“، سبب الوفاة فقال: ”أُصيب بارتفاع شديد في الحرارة ما استدعى نقله إلى المستشفى واكتُشف تورم في الغدد الليمفاوية أُخذت ثلاث خزعات وما تزال نتائجها لم تصدر فيما فارقَ الحياة قبل صدور النتائج“.

أُصيب بارتفاع شديد في الحرارة ما استدعى نقله إلى المستشفى واكتُشف تورم في الغدد الليمفاوية أُخذت ثلاث خزعات وما تزال نتائجها لم تصدر في ما فارقَ الحياة قبل صدور النتائج

عن تورم الغدد الليمفاوية وأسبابها اقرأوا.. لكن لا تُكثروا من التحليل والربط.. إدعوا لهُ بالرحمة يكفي#راغد_قيس pic.twitter.com/Cdm4SbBJIC — محمد مطاوع (@MohamedMotaweh) April 29, 2019

يُذكر أن الفنان جو رعد، نشر عبر حسابه الخاص على ”تويتر“، صورة جمعته براغد قيس، وعلّق قائلًا: ”مصدوم بموت صديقي راغد قيس، زعلان منك وزعلان عليك، عمرك قصير تركت الدني وبعدك شاب ركضت بإجريك صوب المشاكل بوقت كنت بتستاهل حياة أفضل، دايمًا كنت قلك روق يا راغد الحياة قصيرة بس بعمري ما تخيلتها قصيرة هلقد، الله يرحمك ويغفرلك ويصبر أهلك“.