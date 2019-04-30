إخلاء سبيل المطرب الشعبي حمو بيكا بعد حكم بحبسه شهرين لهذا السبب‎

أخلت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء، سبيل المطرب الشعبي حمو بيكا، ووقف تنفيذ الحكم الصادر ضده بحبسه شهرين، لحين الفصل في الطعن الذي تقدم به فريق دفاعه خلال الساعات الماضية.

وأصدرت محكمة مستأنف الدخيلة في محافظة الإسكندرية حكمها اليوم، بناء على استشكال تقدم به فريق دفاع حمو بيكا، بعد التهمة الموجهة ضده بإقامة حفل غنائي دون تصريح من نقابة الموسيقيين.

وجاء الحكم بناء على الإجراءات القضائية التي اتخذتها نقابة الموسيقيين في الإسكندرية ضد حمو بيكا، حيث تقدمت ببلاغ يفيد بتضرر النقابة من المطرب المذكور لقيامه بتنظيم حفل غنائى دون الحصول على تصريح من النقابة.

وأحالت النيابة البلاغ المقدم ضد المطرب إلى محكمة جنح الدخيلة، التي أصدرت قرارها بحبسه 3 أشهر على خلفية مزوالة مهنة الغناء، وإذاعة حفل سمعي وبصري، دون الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة، ثم تم تخفيف الحكم إلى الحبس شهرين، بعد استشكال تقدم به فريق دفاعه.