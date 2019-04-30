6 مسلسلات أثارت الجدل قبل عرضها في رمضان 2019 (صور)

يدخل صناع الدراما المصرية خلال الفترة الحالية، في منافسة شرسة، للترويج إلى أعمالهم، المقرر عرضها في رمضان، إلا أن هناك عددًا من المسلسلات نالت قسطًا كبيرًا من الدعاية، دون أي مجهود من المنتجين، حيث تسبب الجدل الذي أثير حول تلك الأعمال، في اكتسابها شهرة كبيرة، قبل العرض الأول في الشهر الكريم.

وترصد إرم نيوز المسلسلات التي أثارت جدلًا خلال الآونة الأخيرة، قبل عرضها لأول مرة في رمضان 2019 ورأي النقاد في تأثير هذا الجدل على نسب المشاهدة.

العاصوف

أثير جدل واسع في المملكة العربية السعودية، حول مسلسل ”العاصوف“ الذي يسلط الضوء على تاريخ البلاد في 5 أجزاء من المفترض أن تعرض بالتتابع.

ويأتي الجدل المحيط بالعمل، بعد إعلان الفنان ناصر القصبي، نجم المسلسل، أن الجزء الثاني سيعرض حادثة اقتحام الحرم المكي الشهيرة في عام 1979؛ ما أعاد مطالبات من قبل ناشطين بمقاطعته.

ومسلسل ”العاصوف“ مأخوذ عن رواية الكاتب السعودي الراحل، عبدالرحمن الوايلي (بيوت من تراب) ومن إخراج السوري، المثنى صبح، ومشاركة كوكبة من نجوم الفن السعودي، مثل عبدالله السناني وحبيب الحبيب.

”الهيبة – الحصاد“ و“خمسة ونص“

أشعل نجوم مسلسلي ”الهيبة – الحصاد“ و“خمسة ونص“ الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل عرضهما في شهر رمضان، رغم أن العملين من إنتاج الشركة نفسها ”الصباح للإنتاج“.

وبدأت حرب الاتهامات والمقارنات، بعدما قامت الفنانة نادين نسيب نجيم بنشر صورة تجمعها بزميلها في مسلسل ”خمسة ونص“، قصي خولي، كاشفة عن اسمي شخصيتيهما ”غمار وبيان“، ليعتبر جمهور سيرين عبد النور بطلة مسلسل ”الهيبة – الحصاد“، أن نادين حاولت تقليدها بالصورة.

هذه المقارنة والصور الساخرة التي انتشرت، أغضبت الفنانة نادين نجيم، والتي لم تستطع أن تتمالك نفسها، لتقوم بكتابة تعليق، ألمحت فيه بشراء سيرين عبد النور لحسابات وهمية، فكتبت: ”أنا كتير مبسوطة إنه هيدي الصورة عملت حالة استنفار وخلت الحسابات الوهمية تشتغل كل الليل ويتعبوا بتعليقات سخيفةً الحمدالله رمضان مبلش بكير! حريقة وبعد نحنا ما فرجينا مفاجآتنا الله بعينكم حقكم تخافوا وتقلقوا وتشتروا فانز وتفتحوا حسابات وهمية لانه النجاح بدو ثقة ومع الأسف في كتير ناس فاقدة لهالشي شكراً كتير على كرهكم ريحتوني بصراحة عرفت قيمة هل عمل“.

في المقابل؛ كان لنجمي المسلسلين؛ تيم حسن وقصي خولي، رأي آخر عن هذه الواقعة، فبعدما نشرت صفحة MBC 4 الصورة مُرفقة بتعليق ”رمضان يجمعنا“، قام تيم حسن بإرسال تحية خاصة لمواطنه خولي، ليؤكدا على المنافسة الشريفة بينهما.

”زي الشمس“

تخطى صناع مسلسل ”زي الشمس“ الذي تقوم ببطولته الفنانة المصرية، دينا الشربيني، أكثر من أزمة، منذ بداية التصوير وحتى طرح البوسترات الدعائية.

أولى أزمات المسلسل، تمثلت في انسحاب المخرجة كاملة أبو ذكري من العمل، قبل أقل من شهر على بداية شهر رمضان، وذلك بسبب رغبة دينا الشربيني والشركة المنتجة في إسناد مهمة تأليف الموسيقى التصويرية للمطرب المصري عمرو دياب.



ورفضت كاملة، تدخل الهضبة في الموسيقى التصويرية، متمسكة بحقها في اتخاذ أي قرار يتعلق بالمسلسل، إلا أنها عادت واعتذرت بعد ذلك، حتى ترفع الحرج عن صناع العمل، ليتولى بعدها المخرج سامح عبد العزيز مهمة استكمال التصوير.

أما الأزمة الثانية التي واجهت المسلسل، فكانت بسبب تداول بوستر دعائي ظهر فيه الفنان السوري جمال سليمان، بشكل لا يتناسب مع حجم نجوميته، في حين تصدرت دينا الشربيني البوستر وخلفها باقي الفنانين.

وتقدّم صنّاع المسلسل باعتذار عاجل من جمال سليمان، بعد نشر البوستر الذي أثار موجة هجوم غير مسبوقة على دينا، وصلت حدّ التلويح بأنّها تتعمّد إهانة الجميع بدعم من المطرب عمرو دياب.

وسارعت الشركة المنتجة بإصدار توضيح رسمي، أكدت فيه أنّ البوستر المسيء للنجم جمال سليمان ”لم يصدر عنها“ وأنها أصدرت بوسترات فردية لنجوم العمل فقط، ولم تكشف بعد عن ”البوستر الجماعي“.

مسلسل ”زي الشمس“ سيناريو وحوار مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة دينا الشربيني وأحمد داوود وأحمد السعدني وسوسن بدر، بينما يحل جمال سليمان ضيفًا على العمل.

”شقة فيصل“

نال مسلسل ”شقة فيصل“ قسطًا من الدعاية المجانية، عبر المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل مشاركة الفنان وائل نور به، رغم رحيله منذ 3 سنوات.

ويخوض به النجم كريم محمود عبد العزيز البطولة المطلقة لأول مرة في دراما رمضان في مسلسل“شقة فيصل“ ، وكان جاهزًا للعرض من 3 سنوات إلا أنه تم تأجيله أكثر من مرة حتى استقرت الشركة المنتجة على عرضه في رمضان المقبل. وتوفي وائل نور عام 2016، تزامنًا مع تصوير دوره في المسلسل، ليضطر المخرج إلى إنهاء دوره في العمل، بالوفاة أيضًا.

زلزال

أثار مسلسل ”زلزال“ جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الأخيرة، بسبب مشاركة الفنانة حلا شيحة، النجم محمد رمضان، بطولة العمل، في أول ظهور فني لها عقب العودة من الاعتزال وخلع الحجاب.

وتسببت صورة نشرتها حلا عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“، مع رمضان، ضمن أحداث المسلسل، في جدل واسع وانتقادات حادة لها، بسبب ظهور يدها في يد الفنان الشاب، رغم أنها كانت منذ فترة قريبة منتقبة وتواظب على نشر المنشورات الدينية وتوجيه النصائح للفتيات المسلمات.

وتعجب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من هذه الصورة، واتهموا حلا بالتناقض، كما تساءلوا عن إمكانية وجود مشاهد لـ“أحضان وقبلات“ تجمعها برمضان في المسلسل. كما أن المفارقة في هذا العمل، هو أن حلا تظهر بدور فتاة محجبة، في أول مشاركة فنية لها بعد خلعها الحجاب في الواقع.

مسلسل ”زلزال“ بطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري ونسرين أمين، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة ”سينرجي“ لمالكها تامر مرسي.

وتعليقًا على المسلسلات التي أثارت الجدل، قال الناقد المصري سمير الجمل، إن هذا الجدل ”مقصود“ من صُناع تلك الأعمال، متهمًا إياهم بتسريب كواليس من المسلسل، سواء مقطع فيديو أو صورة أو اختلاق أي قصة.

وأوضح في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن الهدف من وراء ذلك، لفت الأنظار إلى هذه المسلسلات، حتى لو على سبيل الادعاء، لأنه ربما يكون الفيديو المسرب أو القصة المختلقة غير موجودة في المسلسل وقت عرضه، لافتًا إلى أن المشاهد أصبح لديه وعي، وهذا يؤثر حتمًا على تراجع نسبة المشاهدة.

وأوضحت الناقدة الفنية ماجدة موريس، أن ما يحدث من جدل، نوع من الدعاية، ومن حق الجميع أن يبتكر أي وسيلة للدعاية، منوهًة في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن صُنّاع هذا الجدل يعتبرون أي تسريب شهرة ونجاح.