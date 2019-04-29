سبب وفاة راغد قيس ومستقبل حساب ”شرطة المشاهير“

رغم أن الصحفي اللبناني راغد قيس نصّب نفسه رئيسًا لشرطة المشاهير، وما رافق ذلك من انتقاد لاذع لمشاهير الفن، إلا أن وفاته اليوم الإثنين التي تتعدد الروايات حول سببها، أحدثت صدمة قوية بين الجمهور والفنانين على حدّ سواء.

وفاة راغد قيس المفاجئة أثارت التساؤل بين معجبيه وجمهوره حول أسبابها، فيما انتشرت روايتان، تقول إحداهما إنه مات بسكتة قلبية، فيما تفيد الأخرى بأن رئيس سلطة المشاهير مكث أسبوعًا وهو يعاني من مرض لم يعلن عنه، ثم فارق الحياة في المستشفى.

ومهما كان سبب وفاة الصحفي اللبناني الشاب، إلا أن لسانه الذي وُصف من طرف فنّانين طالتهم انتقاداته بـ“اللاذع“، ظلّ له تأثيره في الوسط عبر استخدام صفحة ”حساب المشاهير“.

ويثير غياب أي تعليق من الحساب المُتابع من قبل الآلاف التساؤل حول مستقبله، بعد رحيل الشاب الذي أسسه قبل أربع سنوات.

ويؤشر غياب التعليق من الحساب الذي يظهر أن آخر نشاط له تزامن مع انتشار إصابة راغد بوعكة صحية، على أن نشاطه قد يتوقف برحيل صاحبه، إذ لو كان يديره فريق لعلّق على وفاة مؤسسه.