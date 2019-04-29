بعد وفاتها المفاجئة.. من هي خبيرة التجميل دينا حرب؟

أثار خبر وفاة الفنانة وخبيرة التجميل الشابة، دينا حرب، عن عمر يناهز 32 عامًا، إثر تسرب غاز من شقتها في العاصمة القاهرة حيث تقيم، حزنًا في الأوساط الفنية وبين متابعيها.

وتمكنت الشابة الطموحة من تحقيق اسم لامع خلال فترة زمنية قصيرة في مجال التجميل، في الوقت الذي كانت تعاني فيه على مستوى حياتها الشخصية، بعد طلاقها وحرمانها من أطفالها.

ودينا حرب عارضة أزياء وخبيرة تجميل وممثلة لبنانية، ولدت في العام 1987، بدأت مشوارها كعارضة أزياء قبل أن تقتحم عالم التجميل، حيث نالت شهرة واسعة كـ“ميك أب ارتست“، واستطاعت أن تنافس أسماء شهيرة في هذا المجال، لتصبح واحدة من أهم خبراء التجميل في مصر.

ولاحقًا، تمكنت من اقتحام المجال الفني بعد لقائها بالفنانين المصريين محمد فؤاد ورامز جلال خلال تصوير فيلم ”غاوي حب“، حيث نصحاها بالتوجه للتمثيل.

وشاركت دينا بدور صغير في فيلم (45 يوم) وبعدها شاركت في بطولة عدة أفلام منها تيمور وشفيقة، حلم العمر، أمن دولة، جدو حبيبي، كما شاركت بمسلسل (كابتن عفت) و(مع سبق الإصرار).

وكان اسم دينا قد بدأ يسطع في عالم التمثيل، إلا أن الموت كان أسرع، بعد أن وافتها المنية يوم السبت.