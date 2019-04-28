شيرين عبدالوهاب من الرياض: اسكت يا بؤي (فيديو)

شيرين عبدالوهاب من الرياض: اسكت يا بؤي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أثارت الفنانة شيرين عبدالوهاب ضحك جمهور حفلها في العاصمة السعودية الرياض إثر قولها ”اسكت يا بؤي“، في إشارة إلى المشاكل التي واجهتها مؤخرًا بسبب تصريحات سابقة لها على المسرح.

ويعتبر حفل الفنانة شيرين الأول لها في العاصمة السعودية الرياض والثاني على مستوى المملكة.

 وكانت شيرين قد أحيت العام الماضي حفلها الأول في المملكة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة.

كما يعتبر حفل شيرين أمس الأول أيضًا عقب التحقيق معها مؤخرًا في نقابة الموسيقيين بتهمة الإساءة لسمعة مصر وتعريض الأمن القومي للخطر.

وكانت شيرين واجهت العديد من القضايا على خلفية تصريحات أثارت الجدل الكبير خلال الفترة الماضية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
اترك تعليقاً