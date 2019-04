شيرين عبدالوهاب من الرياض: اسكت يا بؤي (فيديو)

View this post on Instagram

أثارت الفنانة #شيرين_عبدالوهاب جدلًا سعوديًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي إثر قولها ”اسكت يا بؤي“ خلال حفل غنائي أحيته أمس السبت في فندق الهيلتون بالرياض. @sherine . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #فيديو #السعودية #الرياض #شيرين_في_الرياض #شيرين #مصر #القاهرة #جدة #حفل #غناء #ترند #مشاهير #اخبار_مشاهير #egypt #sherine #saudiarabia #ksa #riyadh