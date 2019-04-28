شيرين عبدالوهاب من الرياض: اسكت يا بؤي (فيديو)

أثارت الفنانة شيرين عبدالوهاب ضحك جمهور حفلها في العاصمة السعودية الرياض إثر قولها ”اسكت يا بؤي“، في إشارة إلى المشاكل التي واجهتها مؤخرًا بسبب تصريحات سابقة لها على المسرح.
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أثارت الفنانة #شيرين_عبدالوهاب جدلًا سعوديًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي إثر قولها ”اسكت يا بؤي“ خلال حفل غنائي أحيته أمس السبت في فندق الهيلتون بالرياض. @sherine . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #فيديو #السعودية #الرياض #شيرين_في_الرياض #شيرين #مصر #القاهرة #جدة #حفل #غناء #ترند #مشاهير #اخبار_مشاهير #egypt #sherine #saudiarabia #ksa #riyadh
#شيرين_في_الرياض "اسكت يابؤي"
يخي اقسم بالله انها احلى من يتكلم لا تسكتونها???????????????????????????????? pic.twitter.com/2es1nm7DHn
— ℕ????????????. (@Nma_1998n) April 27, 2019
ويعتبر حفل الفنانة شيرين الأول لها في العاصمة السعودية الرياض والثاني على مستوى المملكة.
وكانت شيرين قد أحيت العام الماضي حفلها الأول في المملكة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة.
كما يعتبر حفل شيرين أمس الأول أيضًا عقب التحقيق معها مؤخرًا في نقابة الموسيقيين بتهمة الإساءة لسمعة مصر وتعريض الأمن القومي للخطر.
وكانت شيرين واجهت العديد من القضايا على خلفية تصريحات أثارت الجدل الكبير خلال الفترة الماضية.