شيرين عبدالوهاب من الرياض: اسكت يا بؤي (فيديو)

أثارت الفنانة شيرين عبدالوهاب ضحك جمهور حفلها في العاصمة السعودية الرياض إثر قولها ”اسكت يا بؤي“، في إشارة إلى المشاكل التي واجهتها مؤخرًا بسبب تصريحات سابقة لها على المسرح.

#شيرين_في_الرياض "اسكت يابؤي"

يخي اقسم بالله انها احلى من يتكلم لا تسكتونها???????????????????????????????? pic.twitter.com/2es1nm7DHn — ℕ????????????. (@Nma_1998n) April 27, 2019

ويعتبر حفل الفنانة شيرين الأول لها في العاصمة السعودية الرياض والثاني على مستوى المملكة.

وكانت شيرين قد أحيت العام الماضي حفلها الأول في المملكة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة.

كما يعتبر حفل شيرين أمس الأول أيضًا عقب التحقيق معها مؤخرًا في نقابة الموسيقيين بتهمة الإساءة لسمعة مصر وتعريض الأمن القومي للخطر.

وكانت شيرين واجهت العديد من القضايا على خلفية تصريحات أثارت الجدل الكبير خلال الفترة الماضية.