المشهورة السعودية سارة الودعاني تنتقد بشدة تنظيم حفل ”شيرين“ بالرياض (فيديو)

أبدت المشهورة السعودية بمواقع التواصل الاجتماعي، سارة الودعاني استياءها من التنظيم السيئ لحفل المطربة المصرية شيرين في الرياض.

وقالت الودعاني عبر حسابها الخاص على سناب شات، إنها لم تحصل على مقاعد في الحفل رغم أنه كان بحوزتها 15 تذكرة، مضيفة أنها حاولت معرفة من الجهة المنظمة للحفل لكن دون جدوى.

وأشارت لمدى استغرابها لهذا التنظيم، حيث قالت ”شيرين جاءت الرياض بعد هالانتظار بهذا التنظيم“، وأضافت بأنها وأهلها وأخواتها جلسوا لساعة ونصف من أجل المقاعد ولم يجدوا.

وتحدثت الودعاني عن رجال الأمن في الحفل فتساءلت “ هل تعطوا ”البديقارد“ أنظمة للتعامل مع الضيوف“ وذلك بعد أن حاول أحدهم أن يدفشها من مكانها، مؤكدة بأنها لا تتحدث بصفتها سارة الودعاني، وإنما كفتاة لا يجوز لرجل أمن أن يلمسها، مشددة على أن ما حدث ”عيب“.

وبينت الودعاني حبها لشيرين فقالت باللهجة المصرية “ أنا أحبك جدًا يا شيرين وكنت متخيلة أن الحفلة هتبقى حاجة جامدة وبحبك جدًا“.

ووجهت الودعاني كلامها لمنظمي الحفل، مشيرة إلى أن المتواجدين بالحفل كان يملك بعضهم نفس رقم التذكرة، مشيرة إلى أن سعر التذكرة بلغ 1700 ريال على الأقل .

وكانت الفنانة المصرية قد وصلت إلى الرياض قادمةً من القاهرة، العاصمة المصرية، قبل الحفلة بليلة واحدة، وتحديدًا في وقت متأخر من صباح السبت، واتَّجهت مباشرة إلى مقر إقامتها في الرياض، ولم تجرِ أي بروفات فنية على خشبة المسرح، كونها أجرتها في مصر بقيادة المايسترو سعيد كمال، حيث اختارت 30 أغنية في البروفات، قدموا منها عددًا كبيرًا خلال الحفل.