أنصار مغني الراب الإيراني ”أمير تتلو“ يتظاهرون للمطالبة بعودته للبلاد (فيديو)

نظم العشرات من أنصار مغني الراب الإيراني ”أمير تتلو“ في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم السبت، تظاهرة لمطالبة السلطات الأمنية بالسماح له بالعودة إلى البلاد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر المتظاهرين ومطالبهم بعودة المغني البارز، الذي هرب إلى تركيا منذُ 30 من شهر آب/أغسطس من العام الماضي.

وهرب مُغني الراب من البلاد بعد إصدار السلطات القضائية مذكرة اعتقال بحقه بتهمة إهانته للنساء، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وفي 17 من شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي، حكمت محكمة الثورة بطهران بالقتل على ”أمير تتلو“، بتهمة الارتداد، استنادًا إلى فتوى من المرجعيات الدينية بمدينة قم وسط إيران.

ونقل موقع ”تي نيوز“ الإيراني عن مصادر خاصة أن ”المغني أمير تتلو الهارب من البلاد، والمتواجد حاليًا في تركيا، تطاول على أئمة الطائفة الشيعية بمنشور له عبر حسابه الرسمي على الانستغرام“.

وأشار الموقع إلى أن المغني ”قام بحذف المنشور بعد دقائق عندما تطاول على الإمام الحسين والشعائر التي يقوم بها الشيعة بهذه المناسبة في شهر محرم“.

ورجحت مصادر أن يكون استناد المحكمة الإيرانية بحكم ارتداد ”أمير تتلو“ إلى فتوى المرجع الشيعي البارز من أتباع النظام ”ناصر مكارم الشيرازي“.

ونشر المغني في حسابه الرسمي معلقًا على مقطع فيديو لشيعة داخل إيران وهم يقومون بحرق بعض الطيور في إحدى المحافظات؛ بذريعة أنها ”مراسم عاشوراء التي تخلد ذكرى مقتل الإمام الحسين“، ووصف ”المعتقدات الشيعية بالخرافة“.