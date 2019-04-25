بعد سنوات من القطيعة.. هيا الشعيبي ”تصالح“ طليقها طارق العلي (فيديو)

أعلنت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي تصالحها مع طليقها ”طارق العلي“ بعد سنوات من القطيعة، مشيرة إلى أنهما اتفقا على فتح صفحة جديدة ونسيان كل ما مضى من خلافات.

وقالت في تصريحات تلفزيونية إنه ”أثناء تسجيلي في الاستديو لمسرحية (عودة ريا وسكينة)، تلقيت اتصالًا مفاجئًا فرحت به كثيرًا“، مضيفة أهمية طي الصفحات السوداء ”اللي في حياتنا، ونبدأ صفحة جديدة في رمضان الجديد“.

وأشارت الفنانة الكويتية إلى أن مذيعًا في إحدى المحطات طلب منها المشاركة في برنامجه على البث المباشر، وبعد أن أصبحت ”تحت الهواء“ تفاجأت بوجود (أبو حمود) طارق العلي، الأمر الذي فرحت له كثيرًا، مؤكدة ”أهمية التسامح والحب بين الناس“.

ووجهت كلامها إلى زوجها السابق العلي، قائلة: ”أبو حمود أنت أستاذ في مكانك وفي مسرحك، وشكرًا على الاستضافة واتصالكم علي المفاجئ، وأنا سعيدة بهذا الاتصال والله يوفقك في عملك الجديد“.

وفي وقت سابق، قالت الفنانة الكويتية إن السبب الحقيقي وراء المشكلة التي وقعت بينها وبين طليقها الفنان طارق العلي هي فنانة غير كويتية، رافضة أن تذكر اسمها.