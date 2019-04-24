هاني رمزي يستدرج المشاهير ”في قلب الصحراء“ ببرنامجه في رمضان

يعود الفنان المصري هاني رمزي، لتقديم برامج المقالب، من جديد، بعد غيابه العام الماضي، حيث يخوض التجربة مرة أخرى في شهر رمضان المقبل، وانتهى بالفعل من تصوير حلقاته.

وعلمت إرم نيوز عن تفاصيل فكرة البرنامج، الذي لم يتم الكشف عن اسمه بعد، حيث يتم استضافة المشاهير في نزهة خلوية في الصحراء.

وكشف المصدر لـ“إرم نيوز“: ”أثناء سير الضيف في المنتصف، تسقط السيارة في الرمال، حتى تقترب من الاختفاء، ليبدأ الضيف في المعاناة والدخول في لحظات الرعب التي يعيشها حتى يُصدم في النهاية بأنه مقلب“.

وتقترب فكرة البرنامج بشدة، من الفكرة التي قدمها رامز جلال عبر برنامجه ”رامز تحت الأرض”، قبل عدة سنوات من الآن.

يذكر أن هاني رمزي سبق وأن قدم برامج مقالب خلال السنوات الماضية، أبرزها ”هبوط اضطراري“ و“هاني هز الجبل“، فيما ألغى برنامجه العام الماضي الذي كان من المفترض أن يحمل اسم ”هاني في بيت العرب“، بسبب تسريب الأمر للضيوف من قبل أحد القائمين على البرنامج.