نجوى كرم ترد على اتهامها بتقليد جينفر لوبيز (فيديو)

دافعت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن نفسها، ضد الاتهامات التي وجهت لها بتقليد النجمة العالمية، جينفر لوبيز، في كليبها الجديد ”ملعون أبو العشق“، مؤكدة أن الفكرة لم يتم اقتباسها أو تقليدها من أي عمر آخر.

وقالت نجوى كرم في تصريحات تلفزيونية: ”نحن الفكرة طلعت من عنا ما شفنا حدا.. وإذا شفنا حدا ما في مشكلة.. قد ما الأغنية صادقة ضربت هالاقد وحبوها الناس“.

وأوضحت أن السبب الحقيقي لنجاح هذا الكليب هو مصداقيته وعفويته، معلقة:“وكل يوم بتعمل مليون مشاهدة.. وهادا الشي أنا ما حسبتوا كتير بس حسبتوا شوي إنه الناس بتحب العفوية والحقيقة“.

وكانت نجوى كرم قد ظهرت والفاشينيستا الكويتية دكتورة خلود معًا من جديد، في حفل إطلاق الأولى للعطر الجديد الذي يحمل اسمها في بيروت.

ونفت نجوى كرم على طريقتها الخاصة وجود أي سوء تفاهم بينها وبين دكتورة خلود؛ بسبب إعلان الثانية أن نجوى كرم حصلت على أجر يزيد عن 40 ألف دينار كويتي، مقابل إحيائها حفل ”إعلان جنس توائمها الثلاثة“ برأس السنة الماضية.

وطالبت نجوى كرم، دكتورة خلود بعدم الانسياق وراء كلام الناس، قائلة: ”ما تخلي حدا يدخل بينا أبدا..ما تخلي حدا.. ما يجرجروكي“