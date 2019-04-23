شاهد.. صورة جريئة لـ“إليسا“ تثير انتقادات حادة ضدها

تعرضت النجمة اللبنانية إليسا، لموجة هجوم واسعة عقب نشرها صورة جريئة مع ”موديل“ كلبيها الجديد ”كرهني“.

وظهرت إليسا في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على ”إنستغرام“ بين أحضان الموديل اليوناني بانايوتيس سيموبولوس الذي أمسك برأسها بطريقة رومانسية وهمَ بتقبيلها.

وفور نشر إليسا للصورة عبر حسابها في ”إنستغرام“، شن البعض هجومًا عليها واصفين المشهد بـ“غير اللائق“، معتبرين أنها ”تمارس أساليب الإثارة والإغراء بشكل مرفوض“.

وطرحت النجمة اللبنانية إليسا، فيديو كليبها ”كرهني“، ضمن أغنيات ألبومها الأخير ”إلى كل اللي بيحبوني“، أمس الاثنين، عبر قناتها الرسمية على ”يوتيوب“.

الأغنية من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خوري، والكليب من إخراج إنجي الجمال.

وحقق الكليب خلال ساعتين من طرحه ما يقرب من 100 ألف مشاهدة.

يناقش الكليب فكرة الأغنية الرئيسية وهي ”الندم“ الذي يغلف أجواء الكليب منذ لحظاته الأولى، سواء بين شخصية الحبيبة التي أدتها إليسا، أو شخصية الحبيب التي أداها الموديل اليوناني بانايوتيس سيموبولوس.