الفاشينيستا الفلسطينية علا فرحات تثير الجدل بفيديو جريء مع زوجها (فيديو)

أثارت الفاشينيستا الفلسطينية علا فرحات، الجدل بمقطع فيديو جريء ظهرت فيه برفقة زوجها، رجل الأعمال السعودي الشاب غيث العزب، حيث ظهرا في أحد الأماكن العامة، وهو يحملها بطريقة جريئة، كما افتعلا مشهدًا مثيرًا لا يعتاد عليه المجتمع العربي.

وانتقد متابعون، ظهور علا فرحات، بهذا الشكل الجريء، فكتب أحدهم: ”مدري ليه السعودين يدشرون الأجنبية زيادة لاخذوها مدري يطقطق مو ماخذ الوضع جد ولا وش السالفة شعب عجييب“، وتابع آخر: ”الله يسترنا فوق الارض وتحت الأرض ويوم العرض“، وأتم ثالث: ”اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا“.

وأكد متابع أن مثل هذه الزوجات لا تدوم ويكون مصيرها الانفصال، فكتب قائلًا: ”معروفة هذي الزوجات، ما تدوم نسأل الله السلامة، لأنها تفتقد لمقومات الزواج الناجح“.

واحتفلت الفاشينيستا الفلسطينية علا فرحات بزواجها من رجل الأعمال السعودي غيث العزب في حفل عائلي أمام البحر في دبي بعد إعلانها عقد قرانها في نوفمبر الماضي.

ونشرت الفاشينيستا الشهيرة فيديو عبر صفحتها في ”إنستغرام“ تستعرض فيه جمال فستان زفافها الذي تكوّن من عدّة طبقات منفوشة من التل بشكل أنثوي.