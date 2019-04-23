نجوى كرم ودكتورة خلود تظهران معًا من جديد (فيديو)

ظهرت الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، والفاشينيستا الكويتية دكتورة خلود معًا من جديد، في حفل إطلاق الأولى للعطر الجديد الذي يحمل اسمها في بيروت.

ونفت نجوى كرم على طريقتها الخاصة وجود أي سوء تفاهم بينها وبين دكتورة خلود؛ بسبب إعلان الثانية أن نجوى كرم حصلت على أجر يزيد عن 40 ألف دينار كويتي، مقابل إحيائها حفل ”إعلان جنس توأمها الثلاثة“ برأس السنة الماضية.

وطالبت نجوى كرم، دكتورة خلود بعدم الانسياق وراء كلام الناس، قائلة :“ما تخلي حدا يدخل بينتنا أبدا..ما تخلي حدا.. ما يجرجروكي“.

وحرصت دكتورة خلود على تقبيل واحتضان نجوي كرم، في فيديو نشرته عبر حسابها بتطبيق ”سناب شات“، خلال تهنئتها على العطر الجديد، مرددة :“ملعون أبو العشق“، في إشارة لاسم أحدث فيديو كليب لنجوى كرم.

وقد سادت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد إحياء الفنانة اللبنانية نجوى كرم للحفل الخاص الذي أقامته الفاشينيستا الكويتية دكتورة خلود ليلة رأس السنة الماضية بالكويت؛ للإعلان عن نوع جنينها.

كما أعلنت دكتورة خلود خلال استضافتها ببرنامج ”الطائرة“ مع الإعلامي صالح الراشد، أن نجوى كرم حصلت على ما يزيد عن 40 ألف دينار كويتي، مقابل إحيائها حفلها الخاص، وهو التصريح الذي تردد أنه أغضب نجوى كرم.

ورفضت النجمة اللبنانية التعليق على تصريح الفاشينيستا الكويتية في مقابلة تليفزيونية على ”إم بي سي“، مؤكدة أنها مازالت عند رأيها أنها استمتعت بأجواء الحفل وليست نادمة على إحيائه.