يعالج ظاهرة الهجرة غير الشرعية.. ”نتفيلكس“ تُعلن عرض فيلم ”البر التاني“‎

واصلت شبكة ”نتفيلكس“، مفاجآتها للجمهور المتردد على تطبيقها، حيث أعلنت عن عرض الفيلم المصري ”البر التاني”، الذي قام ببطولته الفنان المصري محمد علي، بدءًا من اليوم الاثنين.

وأكدت الشبكة أن قرار عرض الفيلم كونه يناقش قضية مهمة ومحورية وهي ”الهجرة غير الشرعية“، لما لها من تأثير على الشباب ومستقبلهم، مؤكدًة أن ”الفيلم سيكون ضمن آلاف الأفلام المعروضة على الشبكة، والتي تتناول قضايا الإرهاب والجريمة والأكشن والكوميدي، وغيرها“.

ومن المقرر أن يتم ترجمة الفيلم لعدة لغات ليصبح ملائمًا لكل الأعمار، والفيلم من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، وبطولة الفنان محمد علي، وشارك الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قبل نحو ثلاث سنوات.