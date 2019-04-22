هل تسببت صبغات الشعر بمرض صابرين بورشيد؟

ترقد الإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، على سرير المرض منذ مدة، وهي تعاني من حالة صحية خطيرة تثير قلق أقاربها ومعجبيها وزملائها في الوسطين الفني والإعلامي في دول الخليج.

وأثارت حالة بورشيد تعاطفًا واسعًا وتساؤلات بشأن أسباب هذا المرض الخطير الذي أصيبت به، حيث قال ذووها ومقربون منها إنها مصابة بأورام لمفاوية في الرأس، أدت لفقدانها الذاكرة وهو أمر يحدث كعرض جانبي لمثل هذه الحالات التي قد تؤثر على بعض وظائف الدماغ.

وفقًا لتقارير طبية، فإن مثل هذه الحالات قد تحدث نتيجة عدة أعراض من بينها المواد الكيماوية التي تستخدم في صبغات الشعر، خاصة من نوع شبه الدائم (لا يخترق جذور الشعر ويزول بعد عدة غسلات) أو الدائم (يغير جذور الشعر بمواد كيماوية ولا يزول اللون إلا بنمو الشعر من جديد).

وذكرت دراسات طبية حول ”الأورام اللمفاوية“، أن بعض المكونات المستخدمة في أصباغ الشعر (بما في ذلك بعض الأمينات العطرية)، تسبب السرطان في اختبارات أجريت على الحيوانات، وعادة يحدث ذلك عندما يتم تغذية الحيوانات على كميات كبيرة من الأصباغ على مدى فترة طويلة من الزمن.

ومن المتوقع أن تبدأ بورشيد خلال الأيام القادمة علاجًا بالأشعة الكيماوية يستمر لمدة شهرين، وسط تفاؤل من ذويها بإمكانية تحسن للأورام اللمفاوية، “ وإن شاء الله ما تحتاج إن استجابت لهذه المرحلة من العلاج لعلاج المرحلة الثانية“.