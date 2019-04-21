سميرة سعيد تعلق على خلاف أصالة وأنغام.. وتتحدث عن الاعتزال (فيديو)

علقت الفنانة المغربية سميرة سعيد على الخلاف الذي وقع مؤخرًا بين الفنانتين أصالة وأنغام، بسبب زواج الأخيرة من الموزع أحمد إبراهيم وتطليقه زوجته ياسمين عيسى، ابنة شقيق زوج أصالة، قائلة: ”الاتنين حبايبي، هيتصالحوا إن شاء الله عشان ما ينفعش نفضل زعلانين من بعض مفيش حاجة تستاهل والله“.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية: ”الحب حلو والصداقة حلوة.. الحاجات اللي بتتولد كبيرة بتصغر وهيضحكوا على الحاجات دي بعدين“.

أما عن موضوع تفكيرها في الاعتزال، أوضحت: ”مش عايزة أتكلم عن الموضوع ده.. بس جاتلي ظروف قبل كده خليتني أقول كفاية كده وأروح على المغرب وانبسط بحياتي هناك.. أنا بشتغل من وأنا عمري ١٢سنة وجيت على مصر كنت ١٧ سنة“.

واستطردت: ”وبعدين عشان كنت بعرف الفنان عبدالحليم حافظ وفايزة أحمد.. حتى عبدالحليم وقتها طلب من الملك إني ادخل المعهد في مصر ويخليني أغني معاه في الحفلات.. لكن ده محصلش بسبب إني مكنتش أقدر أسيب إخواتي ووالدتي“.

وقالت إن من ضمن الفنانين المغربيين الذين يستحقون لقب ”سيد الغناء المغربي“ هو الفنان سعد لمجرد وحاتم عمور، مشيرة إلى أن الفنانات اللاتي استطعن إتقان الغناء الخليجي هن أصالة وأنغام وآمال ماهر.

وفي الأيام الماضية، حذفت أصالة أنغام من قائمة متابعيها عبر ”إنستغرام“، وهو ما ردت عليه الأخيرة بحذفها أيضًا، لتبدأ بينهما ”قطيعة“ على السوشال ميديا قد تتطور إلى أكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة، رغم علاقتهما الوطيدة منذ سنوات.

وكانت أصالة بادرت بالهجوم ”غير المباشر“ على أنغام عبر حسابها الشخصي على ”تويتر“، عندما وجهت رسالة يبدو أنها جاءت تزامنًا مع قرار حذفها لأنغام عبر موقع ”إنستغرام“ قالت فيها: ”الفن إن لم ينقِ روح صاحبه من دناءات الحياة، وإن لم يرتقِ به عن الظلم والغدر، فلا قيمة له ولا لصاحبه“.