سميرة سعيد تعلق على خلاف أصالة وأنغام.. وتتحدث عن الاعتزال (فيديو)

#اصالة و #انغام حيتصالحوا !! معقول حيتصالحوا و يضحكوا علينا … اكيد ما ظنش ???????? انغام ذي تركت فيها مصالحة ذي خانت الصداقة و سرقت زوج ابنة شقيقة زوجها بلاس الكلام ذا كان قبل قصف تعهد انغام اللي اتهمت سميرة بالكذب و اكتب لك تعهد كانت من بنات افكارها #سميرة_سعيد #assala