من مطار بيروت.. الإعلامية سالي عبدالسلام تستغيث بالسفارة المصرية (فيديو)

نشرت الإعلامية المصرية، سالي عبد السلام، مقدمة برنامج ”كلام نواعم“، فيديو لها من مطار بيروت تستغيث فيه بالسفارة المصرية؛ بسبب تعسف أحد الضباط اللبنانيين معها ووالدتها.

وظهرت سالي في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بـ“إنستغرام“، بصحبة والدتها وتقول: ”أنا الآن في مطار بيروت منذ 4 ساعات طائرتنا جاءت الساعة 7.30 مصر للطيران.. ووالدتي تجلس من التعب ولم يحضروا لها طبيبا“.

وأضافت: ”الضابط أخذ مني الباسبور وأوقفني في الطابور 3 ساعات عشان الشريط مش عارفة متشال، بعدها جاء يزعق لوالدتي“.

وتابعت: ”أخذت باسبوري لكن لم يعطني باسبور والدتي“، ومضت غاضبة: ”مش عارفة أرجع مش عارفة أعمل أي حاجة.. أنا مش عايزة أجي البلد دي تاني خلاص.. أنا هنا يا جماعة لو مش هيحترموني أنا مش عايزة أجي لبنان تاني، أنا عايزة حد يتصرفلي أنا عايزة أوصل“.

ووجهت الإعلامية، استغاثتها للسفارة المصرية قائلة: ”أنا عايزة ارجع بلدي حالاً ومش عايزة ادخل البلد دي تاني! أنا محدش يزعق لأمي وتعيط ويتركنا 4 ساعات واقفين طابور بالمطار وأخد الباسبور وعايزني اعتذر“.

يذكر أن سالي انضمت منتصف سبتمبر 2017، إلى قناة ”Mbc“، لتُشارك في تقديم برنامج ”كلام نواعم“، وهو برنامج حواري نسائي، تقدمه 4 مذيعات نساء يناقشن من خلاله قضايا النساء والمجتمع بشكلٍ عام.

كما انتهت مؤخرًا من تصوير برنامج بعنوان ”ضل راجل“، ومن المُفترض عرضه قريبًا عبر موقع الفيديوهات ”يوتيوب“، حيث إنها تتبنى قضايا الرجال وتدافع عنهم.

وخاضت تجربة التمثيل مرة وحيدة، من خلال ظهورها كضيفة شرف في مسلسل سيت كوم ”راجل وست ستات“.