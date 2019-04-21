الإعلامي الكويتي فيصل العجمي يكشف حقيقه ارتباطه بـ“أم ريان“ (فيديو)

كشف الإعلامي الكويتي فيصل العجمي، حقيقة ارتباطه بالفاشينيستا فينيسيا المعروفه بـ“أم ريان“، خاصة بعد قيام الإعلامية الكويتية حليمة بولند بإعلان خبر زواجهما، مشيرًا إلى أن كل هذا ”كان مجرد مزحة وليس أكثر“.

ونشر العجمي مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع ”إنستغرام“، معلقًا: ”مساء الخير شنو الضجة اللي صايرة والفيديوهات، قاعد من النوم أسمع سوالف والحريم مسويهة لويه ومواقع التواصل الاجتماعي وإنستغرام والسناب شات.. يعني الواحد ما يضحك ما يتغشمر ما يمزح.. يعني ما كل شي يتقال يتصدق.. إحنا في النهاية بشر نضحك ونبكي ونسولف ونتغشمر“.

ونفى خبر زواجه من فينيسيا، قائلًا: ”فـ إلّي شوفتوه إمبارح ما كان إلا ضحك ومزح وإحنا إخوان وتربطنا علاقات طيبة لا تصدقوا أي شي تاني“.

وكانت الإعلامية الكويتية ”حليمة بولند“ قد نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“ وهي داخل أحد المطاعم تصور فيصل وفينيسا أثناء تناولهما العشاء، معلقة: ”أنا قاعدة استمتع بالحديث بين العشاق.. واليوم نبي نعلن شنو؟.. مبرووك يجعل أحد ما يتزوج غيركم.. يجعل أحد ما يتهني غيركم.. يجعل أحد ما يسافر شهر العسل غيركم.. أحلى عروسين في الدنيا“.

وسبق وأن أثيرت الشكوك من قبل حول وجود ارتباط عاطفي بين الإعلامي الكويتي فيصل العجمي والفاشينيستا فينيسيا، وذلك بعد دفاع الأول ضدّ الهجوم الشرس الذي شنّته مذيعات ”كلام نواعم“ عليها.

وما زاد هذه الشكوك هو قيام إحدى الصفحات المهتمّة بالمشاهير، عبر موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، بنشر صورةً تجمع ”العجمي“ بـ“فينيسيا“، وأرفقتها بتعليق قائلةً: ”رحبوا بالكابلز الجديد في عالم السوشيال ميديا.. ما نحتاج دعاية ولا دعم.. لون المسك والعنبر ما يحتاج“.